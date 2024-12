Wiadomość o śmierci gwiazdy kina bliscy przekazali nad ranem. "Opłakujemy stratę naprawdę wyjątkowej duszy"

QUIZ. Najsłynniejsze polskie ballady rockowe. Dopasuj utwór do zespołu. "Jolka", "Ewka", Anna Maria"

Nie żyje Olivia Hussey Eisley

Smutne wieści rodzina aktorki przekazała za pośrednictwem jej profilu na Instagramie, w sobotę, 28 grudnia nad ranem.

Z głębokim smutkiem ogłaszamy odejście Olivii Hussey Eisley, która zmarła spokojnie w domu, otoczona bliskimi 27 grudnia. Olivia była niezwykłą osobą, której ciepło, mądrość i szczera dobroć dotknęły życia wszystkich, którzy ją znali. Olivia przeżyła życie pełne pasji, miłości i poświęcenia sztuce, duchowości i dobroci wobec zwierząt. Olivia pozostawiła po sobie kochającą rodzinę — dzieci Alexa, Maxa i Indię, męża Davida Glena Eisleya, z którym była przez 35 lat, i wnuka Greysona, a także dziedzictwo miłości, które na zawsze pozostanie w naszych sercach. Podczas gdy opłakujemy tę ogromną stratę, świętujemy również trwały wpływ Olivii na nasze życie i branżę. Dziękujemy za Wasze myśli i modlitwy w tym trudnym czasie i prosimy o prywatność, gdy opłakujemy stratę naprawdę wyjątkowej duszy.

- czytamy w poście, pod którym pojawiło się, poza kondolencjami dla rodziny, także wiele ciepłych słów i wspomnień związanych z życiem Olivii Hussey Eisley.

Kariera Olivii Hussey

Olivia Hussey to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek lat 60. i 70. XX wieku, której rola Julii w słynnej adaptacji Romeo i Julia z 1968 roku przeszła do historii kina. Jej młodzieńcza twarz, w połączeniu z niezwykłym talentem i charyzmą, sprawiły, że stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii Hollywood. Choć Olivia zagrała w wielu innych filmach, to właśnie rola w filmie Franca Zeffirellego uczyniła ją symbolem romantycznego ideału.

Film, w którym Olivia wystąpiła u boku Leonarda Whitinga, który zagrał Romeo, stał się międzynarodowym sukcesem. Produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym Oscara za najlepszą muzykę (muzyka Nino Roty). Olivia Hussey została doceniona za swoje wcielenie w postać Julii. Krytycy szybko uznali ją za jedną z najbardziej utalentowanych młodych aktorek swojego pokolenia.

Olivia Hussey nigdy nie zniknęła z życia publicznego, chociaż od czasu wielkiego sukcesu w Romeo i Julii nie zdołała już zdobyć podobnej sławy. Po swoim epokowym występie w 1968 roku grała między innymi Anne Boleyn w "Annie tysiąca dni" i Marię w „Jezusie z Nazaretu”. W latach 80. i 90. Olivia skupiła się na produkcjach telewizyjnych i mniejszych rolach filmowych. Była też aktywistką w walce o prawa zwierząt.