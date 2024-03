To oni mieli zagrać Ferdka i Halinkę w "Kiepskich"! Sensacyjne nazwiska

16 marca 2024 roku mija 25 od premiery "Kiepskich" w Polsacie. Czy można wyobrazić sobie "Świat według Kiepskich" bez Andrzeja Grabowskiego i Marzeny Kipiel-Sztuki? Dziś chyba trzeba byłoby mieć niezwykle pojemną wyobraźnię. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że niewiele zabrakło, by Andrzej Grabowski i Marzena Kipiel sztuka nigdy nie zagrali w "Kiepskich". Sensacyjne informacje właśnie przekazał portal Świat seriali. Pierwszym wyborem do roli Ferdka Kiepskiego był Janusz Rewiński. Aktorowi do gustu nie przypadł jednak scenariusz. - Wyrzuciłem go po przeczytaniu pierwszych dwóch stron. To po prostu nie było moje poczucie humoru - tłumaczył potem słynny "Siara" z "Kilera". Później do postaci Ferdka przymierzany był Grzegorz Warchoł. Halinkę Kiepską z kolei miała zagrać Anna Majcher. To jednak także nie wypaliło!

Problemem okazała się lokalizacja. - Miałem grać razem z Anią jako Halinką. Reżyser i producent zaprosili nas na śniadanie do hotelu Marriott w Warszawie, żeby omówić warunki - zdradził po latach Grzegorz Warchoł. Aktorzy dostali do podpisania kontrakty i... na tym historia się zakończyła. - Okazało się, że musielibyśmy na parę lat przeprowadzić się do Wrocławia, bo zdjęcia zaplanowano właściwie bez przerwy. Nie mogłem sobie na to pozwolić, nie chciałem opuszczać Warszawy - zdradził aktor. - Anka też nie chciała - dodał. Gdy nie wyszło z Warchołem i Majcher, producenci zdecydowali się uderzyć do Andrzeja Grabowskiego i Marzeny Kipiel-Sztuki. Ci przyjęli role Ferdka i Halinki, a odchodzący dziś (16 marca) 25-lecie premiery serial stał się niewyobrażalnym hitem. Z perspektywy czasu wydaje się nie do pomyślenia to, że Andrzej Grabowski i Marzena Kipiel-Sztuka mogliby nie grać w "Kiepskich". Na dodatek okazało się też, że ich serialowego syna - Waldka - pierwotnie grać miał nie Bartosz Żukowski, tylko Marcin Janos Krawczyk. Ciekawe czy bez tej trójki "Świat według Kiepskich" odniósłby taki spektakularny sukces...

