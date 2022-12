Sylwia Bomba rozstała się już z nowym partnerem! Sensacyjne doniesienia

W lipcu 2021 roku Sylwia Bomba rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem i ojcem swojej 4-letniej córki Tosi, Jackiem Ochmanem. Rok później do mediów dotarły wstrząsające informacje o strasznej śmierci mężczyzny. W tym trudnym czasie mogła liczyć na wsparcie tajemniczego partnera. Sylwia Bomba całkiem często pokazywała zdjęcia z ukochanym, jednak na żadnej fotografii nie było widać jego twarzy.

Sylwia Bomba rozstała się z nowym partnerem

Sylwia Bomba po raz pierwszy pokazała swojego partnera w sierpniu. Dbała jednak o zachowanie jego prywatności i nigdy nie ujawniła jego tożsamości. Niewiele o nim mówiła, zdradziła tylko, że jest między nimi różnica wieku.

- Tak, spotykam się z kimś. Co do wieku, to wiek nie ma dla mnie znaczenia, obojętne mi, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, jeśli jest porozumienie. Mężczyzna, z którym się spotykam, jest młodszy ode mnie - wyznała cztery miesiące temu.

Wygląda jednak na to, że to koniec wielkiej miłości. Sylwia Bomba i jej córeczka Tosia poleciały na wakacje do słonecznej Hiszpanii. Na wakacjach celebrytka znalazła czas, by odpowiedzieć na pytania swoim instagramowych obserwatorów. Jeden z nich spytał, czy w podróży towarzyszy im partner Sylwii. Celebrytka dodała w odpowiedzi zdjęcie córki, którą nazwała "swoją najlepszą partnerką do wszystkiego". W dalszej części swojego wpisu potwierdziła rozstanie z nowym partnerem.

- Aktualnie jestem SINGIELKĄ. Dokładnie: stara panna z dzieckiem - oświadcza Sylwia Bomba.