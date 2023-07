Dokonała apostazji, ujawniła, że jest lesbijką, teraz pokazała ciążowy brzuszek! "Wszystko się zmieniło"

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Żony Miami podbiły Polskę, a teraz Caroline Derpieński ujawnia szokujące kulisy! Posypią się pozwy? To nie mieści się w głowie

Serce nam pękło, gdy dowiedzieliśmy się, co z rzeczami zmarłego synka zrobiła Magdalena Stępień. Wierzyła, że dzięki temu poczuje jego obecność

Łzy cisną się do oczu

Sylwia Chutnik - kim jest? Coming out, apostazja

Sylwia Chutnik trzy lata temu postanowiła dłużej nie ukrywać swojej orientacji psychoseksualnej i ujawniła, że jest lesbijką. Coming out odbił się szerokim echem. - Zawsze byłam kamikadze. W najnowszym numerze magazynu "Replika" opowiadam o swoim życiu, aby wszystkie osoby, które żyją w strachu, mogły choć przez chwilę poczuć się lepiej. Nie planowałam coming outu, nie mam ochoty gadać o swoim życiu w gazetach. Ale sytuacja w Polsce jest zła i nie chcę być bierna - tak tłumaczyła swój coming out Sylwia Chutnik. Zanim zdradziła, że jest lesbijką, dokonała aktu apostazji. - Zdecydowałam się oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego, aby nigdy więcej nie wliczano mnie w statystyki wiernych. Nie chciałam mieć nic wspólnego ani z religią, ani z instytucją - argumentowała pisarka i aktywistka LGBT. Co ciekawe, kiedyś Sylwia Chutnik miała partnera, z którym ma dziecko. Na Instagramie właśnie pokazała stare zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Sylwia Chutnik urodziła syna 20 lat temu. Pisze o wychowaniu dziecka

Okres wczesnego macierzyństwa Sylwia Chutnik wspomina z wyraźnym sentymentem. W swoim wpisie porusza też kwestię wychowania dziecka. - Dwadzieścia lat temu urodziłam syna. I wszystko się zmieniło. Macierzyństwo jest doświadczeniem totalnym. Miałam 24 lata, studiowałam i imprezowałam. Po porodzie nadal studiowałam i imprezowałam, ale oprócz tego karmiłam, przewijałam i przytulałam. Dziś, po latach prowadzenia Fundacji MaMa, dyskusjach i aktywizmie, nadal nie wiem, co mam odpowiedzieć na pytanie: "jak wychować dziecko" Kochać je? Na dobre i na zle?Tylko tyle i aż tyle - stwierdziła pisarka.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia Sylwii Chutnik. Na szóstym slajdzie widać pisarkę z ciążowym brzuszkiem