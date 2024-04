Koszmar Sylwii Grzeszczak w garderobie! W takim stanie musiała wyjść na scenę

Sylwia Grzeszczak rozstanie, nowa piosenka, oswajanie lęków

Sylwia Grzeszczak ma za sobą bardzo burzliwy okres. Wokalistka jesienią 2023 roku niespodziewanie poinformowała o rozstaniu z Liberem. - Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najwspanialsza wersją siebie - oświadczyli małżonkowie. Jak czas pokazał, relacje pomiędzy Sylwią Grzeszczak a Liberem w nowej formule układają się bardzo dobrze. Duet stworzył razem kapitalną balladę "Motyle", która z marszu stała się wielkim przebojem. Zarówno piosenkarka, jak i raper o życiu prywatnym wiele nie mówią, choć Sylwia Grzeszczak niedawno zdobyła się na poruszający wpis o oswajaniu lęków i przekraczaniu granic. Ostatnio artystka z kolei powiedziała też o tym, co zdarzyło jej się w garderobie. To musiał być prawdziwy koszmar! Wszystko przez... niewłaściwe chusteczki.

Koszmar Sylwii Grzeszczak w garderobie! Dali jej chusteczki do mycia mebli

Sylwia Grzeszczak w rozmowie z RMF FM ujawniła klika "smaczków" na temat tego, co znajduje się w pomieszczeniu, w którym przygotowuje się do występów. Absolutną podstawą w garderobie Sylwii Grzeszczak jest lustro. - Nie wiem, no ja zawsze muszę mieć lustro w swojej garderobie. Musi być lustro. Jak nie ma lustra, to się wściekam - zdradziła i chyba ostrzegła jednocześnie artystka. Drugim ważnym elementem wyposażenia garderoby są specjalne chusteczki. I to właśnie one raz doprowadziły do koszmaru. - Chusteczki nawilżające koniecznie. Kiedyś przynieśli chusteczki do mycia mebli. Nieźle szczypało na twarzy - ujawniła Sylwia Grzeszczak. Na pewno nie było to komfortowe uczucie przed występem. Na szczęście chyba obyło się bez poważnych konsekwencji. Zarówno dla wokalistyki, jak i organizatorów.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Sylwia Grzeszczak

Sonda Czy lubisz piosenki Sylwii Grzeszczak? Tak, bardzo! Uwielbiam wręcz Tak, są niezłe Da się słuchać, choć są lepsze Nie, są okropne! Nie mam zdania