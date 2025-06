Sylwia Grzeszczak sprawi, że Robert Lewandowski wróci do kadry Michała Probierza?! "Wiem, jak rozwiązać ten konflikt"

Robert Lewandowski może wrócić do kadry Michała Probierza? Sylwia Grzeszczak komentuje z humorem

Nawet ci, którzy nie interesują się piłką nożną, wczoraj... zaczęli się nią interesować. Wieczorem bowiem wybuchła prawdziwa bomba: Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski do czasu, kiedy selekcjonerem kadry będzie Michał Probierz. Wcześniej "Lewy" stracił opaskę kapitana, o czym trener poinformował go telefonicznie. Wokół awantury w reprezentacji toczy się ogólnonarodowa dyskusja. Ciosy od kibiców i ekspertów zbierają i "Lewy", i selekcjoner. Czy jest szansa, że mimo wszystko Robert Lewandowski wróci do kadry, tej, którą prowadzi Michał Probierz? Z nagrania, które zamieściła na Instagramie Sylwia Grzeszczak, wynika, że tak. Choć, zastrzegamy, że to, co mówi piosenkarka, należy potraktować w kategoriach humorystycznych.

W galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Sylwia Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak wmieszana w awanturę na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz

Ale skąd w ogóle w tym wszystkim wzięła się Sylwia Grzeszczak? Aktywność artystki w temacie awantury na linii Lewandowski - Probierz nie jest przypadkowa. Jak bowiem donosił dziennikarz Weszło Wojciech Górski, Robert Lewandowski miał kiedyś w autokarze puścić z głośników utwór śpiewany przez Sylwię Grzeszczak pod wymownym tytułem "Małe rzeczy". Michał Probierz miał dodać "A" do "B" i dojść do wniosku, że to nawiązanie do jego przemówienia do piłkarzy, w którym zalecał cieszenie się właśnie z "małych rzeczy". Piosenkarka postanowiła wykorzystać zainteresowanie wokół jej kawałka i w żartobliwy sposób skomentowała tę niewesołą jednak sytuację.

Sylwia Grzeszczak wyleciała w niebiosa. Pokazała też nowego ukochanego?

Panowie, wiem jak rozwiązać ten konflikt sportowy. Bo tam wzór jest zapisany. "Zapisany jest" (zaśpiewała – red.). Właśnie!

- tak Sylwia Grzeszczak zwróciła się do Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Może i tym razem odegra pozytywną rolę. Najpierw jednak trzeba dokopać się do wspomnianego przez artystkę wzoru.

Sonda Po czyjej stronie stoisz w aferze Lewandowski - Probierz? po stronie Lewandowskiego po stronie Probierza