Sylwia Grzeszczak wsparła akcję Łatwoganga. Jej muzyczna niespodzianka robi furorę

Stream Łatwoganga

Ta zbiórka to prawdopodobnie najpiękniejsza charytatywna inicjatywa w dziejach polskiego internetu. Podczas transmisji Łatwoganga, znanego twórcy, który już wielokrotnie pokazał, że niemożliwe nie istnieje, zgromadzono aż 250 milionów złotych na leczenie chorób nowotworowych. Cała zebrana suma trafi do Fundacji Cancer Fighters. To właśnie podopieczna tej organizacji, Maja Mecan, stworzyła wspólnie z Bedoesem utwór, który stał się pretekstem do uruchomienia streama. Łatwogang przez dziewięć dni słuchał tej samej piosenki bez przerwy, a jego warszawskie mieszkanie odwiedziło mnóstwo znanych osób ze świata show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Doda, Roxie Węgiel, Wersow, sanah, Andziaks, Blanka, Julia Żugaj, Martyna Wojciechowska, Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski oraz Vito Bambino. Do tej wyjątkowej grupy dołączyła też Sylwia Grzeszczak, która na co dzień mieszka z dala od stolicy. Piosenkarka skontaktowała się na żywo z Tomaszem Karolakiem i wykonała pełną emocji, osobistą wersję kawałka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Wideo, które pojawiło się również na Instagramie gwiazdy, błyskawicznie stało się hitem. Obserwatorzy nie kryją zachwytu i dziękują wokalistce za udział w tym historycznym przedsięwzięciu.

Sylwia Grzeszczak śpiewa dla Łatwoganga. Jej występ porusza

Sylwia Grzeszczak komunikuje się ze światem przede wszystkim za pomocą dźwięków. Podobnie postąpiła w przypadku wsparcia zbiórki Łatwoganga. W trakcie wirtualnego spotkania z Tomaszem Karolakiem, artystka zaprezentowała swoją unikalną interpretację muzycznego motywu tej akcji – "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", oryginalnie wykonywanego przez Bedoesa i Maję Mecan, będącą pod opieką Fundacji Cancer Fighters.

Wokalistka udostępniła ten wyjątkowy moment na swoim Instagramie, dodając w opisie kluczowe linki pozwalające na finansowe wsparcie całego przedsięwzięcia.

Ta akcja pokazuje, że internet potrafi łączyć ludzi w najpiękniejszy sposób dla pomocy, nadziei i życia!!! Jesteście niesamowici wszyscy - napisała.

Posłuchajcie, jak brzmi ten utwór w wykonaniu Sylwii Grzeszczak. Emocje i dreszcze są pewne!

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama