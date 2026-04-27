Gamou Fall oddaje na licytację swój strój z parkietu. Zaskakująca deklaracja aktora

Gamou Fall wspiera zbiórkę Łatwoganga

W trakcie poprzedniego odcinka show, pełnego niespodzianek i przetasowań, Gamou Fall i Magdalena Tarnowska zachwycili jurorów oraz widzów "Tańca z gwiazdami", otrzymując maksymalną notę za perfekcyjne paso doble. Aktor postanowił wykorzystać ogromne zainteresowanie tym występem w szczytnym celu. Podczas wielkiego finału internetowej zbiórki Łatwoganga ogłosił, że przekazuje swoje sceniczne bolero na specjalną aukcję. Pozyskane w ten sposób środki zasilą budżet Fundacji Cancer Fighters, której podopieczni obserwowali zmagania uczestników prosto z telewizyjnej widowni.

Gamou Fall o zbiórce Łatwoganga. Padła rekordowa kwota

W wywiadzie udzielonym serwisowi Eska.pl półfinalista programu wyznał, że był pod wielkim wrażeniem finału akcji charytatywnej Łatwoganga, która zakończyła się zebraniem imponujących 250 milionów złotych. Model bacznie obserwował to wydarzenie i uznał, że musi dorzucić własną cegiełkę do tej ogromnej puli pieniędzy.

To jest ćwierć miliarda złotych! To, jak my Polacy potrafimy się jednoczyć w momentach, w których trzeba komuś pomóc, to jest nieoceniona sprawa. Jestem dumny z nas jako narodu, jak potrafimy się zmobilizować w moment, ponad podziałami, wszyscy - od popkultury po każdą przestrzeń. Peja i Tede pogodzili się po 17 latach, wiecie, o co chodzi. Jestem z nas dumny, bo nikt na świecie tego nie powtórzy - powiedział reporterowi Eski.

Aktor z "Tańca z gwiazdami" powalczy o własne ubranie

Jak się okazuje, Gamou Fall zamierza osobiście stanąć do walki o wystawiony przez siebie przedmiot, w czym ma mu towarzyszyć Hania, jego partnerka taneczna. Model zdradził dziennikarzom, że sceniczny strój wpadł mu w oko już na etapie telewizyjnych przymiarek. Początkowo planował zatrzymać tę wyjątkową garderobę wyłącznie dla siebie, ale ostatecznie uznał, że zlicytowanie jej przyniesie znacznie więcej pożytku potrzebującym.

Tak na fali, niezależnie, niech ono trafi w ręce kogoś, kto będzie chciał realnie pomóc. Kogoś, komu się to podobało, kto jest fanem. My też będziemy licytować. a w ogóle bardzo chciałem je mieć. Plan był taki, powiedziałem to produkcji, że zabieram je do domu. To teraz spoko, policytuję - powiedział ze śmiechem Fall.

