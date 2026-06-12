Maja nagrała piosenkę z Łatwogangiem. Influencer spełnił marzenie chorej dziewczynki

Maja z Fundacji Cancer Fighters nagrała piosenkę z Łatwogangiem

Maja Gadowska zmaga się z poważną chorobą nowotworową, a jej historia zyskała wyjątkowy finał dzięki inicjatywie popularnego twórcy. Łatwogang, który wcześniej pomógł zgromadzić ponad ćwierć miliarda złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, postanowił sprawić młodej podopiecznej ogromną niespodziankę. Dziewczynka na co dzień śledzi losy tiktokerów, więc wspólne wejście do studia z idolem było dla niej niezapomnianym przeżyciem. Premiera piosenki „Wszystkie Marzenia" odbyła się 12 czerwca. Przy okazji tego wydarzenia pacjentka udzieliła swojego pierwszego, iście gwiazdorskiego wywiadu dla Radia ESKA.

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ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

Maja ocenia pracę nad utworem „Wszystkie Marzenia" z Łatwogangiem

„Było świetnie!” – wyznała Maja, gdy zapytano ją o wrażenia z tworzenia utworu. „Nie wiem, jak się ty bawiłeś” – dodała dziewczynka, kierując słowa bezpośrednio do Łatwoganga. „Dobrze się bawiliśmy. A co wolałaś? Nagrywanie piosenki czy teledysk?” – dopytywał internetowy twórca. „Wszystko fajne” – podsumowała krótko pacjentka. Dziennikarz Radia ESKA Mati Fuczyło postanowił również sprawdzić, z kim jeszcze młoda fanka TikToka chciałaby wejść w muzyczną kooperację. „Nie wiem, na razie rządzi Piotrek (Łatwogang)” – podsumowała bez wahania.

Szczytny cel piosenki „Wszystkie Marzenia"

Publikacja kompozycji „Wszystkie Marzenia" wpisuje się w szersze działania Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Singiel ma stanowić impuls dla polskiego społeczeństwa, by chętniej wspierać małoletnich pacjentów na oddziałach onkologicznych. Warto zaznaczyć, że występująca u boku gwiazdora Maja miała czynny udział w procesie powstawania słów do tego nagrania. Utworu można posłuchać w sieci, a wspomnianą organizację charytatywną każdy może wesprzeć poprzez dedykowaną zbiórkę finansową.