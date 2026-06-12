Gwiazdy brylują na premierze. Lamparska odsłoniła zgrabne nogi, a Arciuch błyszczała u boku ukochanego

"Proud": Polski zdobywa nagrody przed oficjalną premierą

"Proud" to polski serial produkcji HBO MAX, który już na kilka tygodni przed oficjalną premierą zyskał uznanie światowych widzów i krytyków. Po odważnym i kontrowersyjnym "Piekle kobiet", przyszła kolej na produkcję dramat obyczajowy z silną reprezentacją społeczności LGBTQ+.

Serial opowiada historię Filipa (w tej roli Ignacy Liss), młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Uważa, że po trudnych latach spędzonych w domu dziecka ma pełne prawo do ciągłej zabawy, a dorosłość może jeszcze poczekać. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Do tej pory był bezczelny, arogancki i myślał głównie o sobie. Teraz musi zaopiekować się kimś jeszcze.

Poruszający dramat rodzinny zadebiutował na festiwalu Series Mania w Lille we Francji, gdzie zdobył główną nagrodę. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli, Ignacy Liss. U jego boku w "Proud" występują również m.in. Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

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"Proud": Gwiazdy serialu błyszczą na czerwonym dywanie

Serial w sumie liczy pięć odcinków, które zostaną wyemitowane tydzień po tygodniu. Pierwszy z nich trafił na platformę HBO Max w piątek, 12 czerwca. Dzień wcześniej odbyła się uroczysty pokaz kolejnej polskiej produkcji oryginalnej HBO.

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in.: Ignacy Liss z żoną Marią Wende, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, Kamil Studnicki, Paulina Holtz, Magdalena Lamparska, Sylwia Boroń, Maria Sobocińska, Paweł Tomaszewski, Natalia Rybicka czy Adam Fidusiewicz.

Większość gwiazd postawiła na stylizacje w klasycznej czerni. Na ich tle wyróżniała się Tamara Arciuch, która wybrała śnieżnobiały garnitur. Z kolei Magdalena Lamparska odsłoniła zgrabne nogi. Na zwiewną mini sukienkę narzuciła obszerną marynarkę.

To już drugie wyjście obsady na ściankę. Przed tygodniem odbyło się bowiem spotkanie z mediami, na którym licznie stawiła się obsada serialu.

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