Polski serial "Proud" podbija serca widzów na całym świecie. Ile ma odcinków i kiedy wielki finał?

Światowa premiera tytułu "Proud" miała miejsce w trakcie festiwalu Series Mania. Polska produkcja brała tam udział w konkursie głównym i od razu zyskała sympatię jurorów oraz publiczności. Ostatecznie twórcy zgarnęli główną nagrodę w tym prestiżowym plebiscycie międzynarodowym. Dodatkowo odtwórca pierwszej postaci, czyli Ignacy Liss, został uhonorowany statuetką dla najlepszego aktora.

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O czym opowiada polski serial "Proud" na HBO Max?

Główny bohater o imieniu Filip to młody, przystojny i całkowicie bezkarny chłopak. Pracuje jako model i swoją arogancją oraz przedmiotowym traktowaniem partnerek seksualnych próbuje maskować głęboki brak pewności siebie. Mężczyzna jest zdania, że po trudnych latach spędzonych w domu dziecka ma pełne prawo do ciągłej zabawy, a dorosłość może jeszcze poczekać. Takie podejście rodzi liczne konflikty z siostrą bohatera, która od dłuższego czasu usiłuje wejść w rolę jego rodziców. W pewnym momencie kobieta nie wytrzymuje i mówi stanowcze dość, przeczuwając, że beztroska brata doprowadzi wkrótce do wielkiej tragedii. Sam Filip uważa, że doskonale kontroluje swoją codzienność, jednak niebawem otrzymuje bardzo wstrząsającą wiadomość. Do chłopaka powoli dociera, że jego dawna rzeczywistość zniknęła na zawsze. Przyzwyczajony do wygód bohater zmuszony jest błyskawicznie dorosnąć, chociaż zupełnie nie wie, jak sobie z tym poradzić.

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Obsada serialu "Proud"

Na pierwszym planie widowiska błyszczy wspomniany wcześniej Ignacy Liss, którego widzowie mogą kojarzyć z takich projektów jak "Światłoczuła", "Idź pod prąd" oraz "Znachor". Na ekranie towarzyszy mu plejada znakomitych gwiazd, w tym między innymi Joanna Kulig i Maja Ostaszewska. Główne role w serialu odgrywają również Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski oraz Paulina Holtz.

Twórcy zaangażowali do projektu także wielu innych utalentowanych artystów. Na liście pozostałych członków obsady znalazły się takie nazwiska jak Magdalena Lamparska, Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki czy Dariusz Toczek. Dodatkowo w produkcji występują Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik oraz Piotr Chys.

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Ile odcinków ma serial "Proud"? Pełny harmonogram premier

Nowe epizody produkcji "Proud" trafiają do widzów w każdy piątek, a cała historia została rozpisana na dokładnie osiem części. Premiera pierwszego odcinka na platformie HBO Max miała miejsce 12 czerwca, z kolei wielki finał zadebiutuje w serwisie pod koniec lipca. Poniżej przedstawiamy szczegółową rozpiskę debiutów poszczególnych odsłon serialu:

"Proud", 1. odcinek - premiera 12 czerwca,

"Proud", 2. odcinek - premiera 19 czerwca,

"Proud", 3. odcinek - premiera 26 czerwca,

"Proud", 4. odcinek - premiera 3 lipca,

"Proud", 5. odcinek - premiera 10 lipca,

"Proud", 6. odcinek - premiera 17 lipca,

"Proud", 7. odcinek - premiera 24 lipca,

"Proud", 8. odcinek - premiera 31 lipca.

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