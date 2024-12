Syn byłej gwiazdy TVP w szpitalu! Lekarze nie wiedzą, co mu dolega

"Dużo z was zostało oszukanych

Pajączkowska walczy o zdrowie syna

Karolina Pajączkowska aktualnie działa aktywnie w mediach społecznościowych. Tam właśnie dziennikarka podzieliła się z fanami dramatyczną sytuacją. Dotyczy to jej syna, który nagle trafił do szpitala i nadal nie wiadomo, co mu dolega.

Ostatnio Karolina Pajączkowska ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jej obserwatorzy zaczęli się niepokoić i pytać, co się dzieje. W najnowszej relacji na Instastory Pajączkowska wyjawiła powód. Okazuje się, że jest teraz skupiona na poważnych problemach ze zdrowie syna.

Syn Karoliny Pajączkowskiej w szpitalu

Karolina Pajączkowska jest mamą 10-letniego Nataniela. Syn towarzyszył jej podczas niedawnej, zagranicznej podróży. Tam właśnie nagle dostał gorączki i szybko został przetransportowany do polskiego szpitala. Dziennikarka poinformowała, że choć dziecko w szpitalu czuje się już znacznie lepiej, nadal nie wiadomo, na jaką chorobę zapadł. .

Moi drodzy, ostatnio zniknęliśmy z social mediów. Mój syn zachorował kilka dni temu podczas naszej podróży po Małych Antylach. Wróciliśmy do Polski i przebywamy w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Lekarze próbują ustalić, co to za choroba i wyleczyć Nataniela. Na szczęście z dnia na dzień jest coraz lepiej. Wysoka gorączka już ustąpiła! Jesteśmy pod wspaniałą opieką. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i modlitwy.

Co teraz robi Pajączkowska?

Pajączowska już raz przeżyła chwile grozy w związku ze swoim synem na wiosnę 2024 roku. Nataniel wylądował na jej oczach w karetce. Miał poważny uraz głowy i był hospitalizowany. Teraz, niestety znów musi się martwić o jego zdrowie.

Karolina Pajączkowska to dziennikarka, która przez długi czas była związana z Telewizją Polską, pracowała w TVP Info TVP World oraz TVN24 BiS. Po jesienno-zimowej rewolucji straciła pracę i aktualnie jest aktywna na Instagramie oraz na youtube, gdzie ma swój kanał „Karolina Pajączkowska Show”.

