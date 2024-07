Syn Cugowskiego gwiazdą Bridgertonów! A co ze śpiewaniem?

Najmłodszy Cugowski gwiazdą Bridgertonów!

Krzysztof Cugowski to żywa legenda polskiej muzyki. Lider "Budki suflera" stworzył i zaśpiewał największe hity zespołu, które zna na pamięć kolejne pokolenie Polaków. Jego synowie Piotr i Wojciech poszli w ślady ojca i dziś już są uznanymi wokalistami. Prez pewien czas młodzi Cugowscy prowadzili zespół "Bracia", ale dziś już osobno tworzą swoje ścieżki karier. Najmłodszy syn gwiazdora polskiej muzyki, Christopher również ma już na koncie doświadczenia z występami wokalisty, ale okazuje się, że woli wyłamać się z rodzinnej tradycji i zostać aktorem! Trzeba przyznać, że start ma wyjątkowo efektowny.

Kim jest najmłodszy Cugowski?

Christopher Cugowski jest owocem drugiego małżeństwa legendarnego wokalisty zespołu "Budka Suflera". Najmłodszy z braci także urodził się w Lublinie, ale jako 16 lat-ek przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i tam, w szkole z internatem, uczył się życia. Mody gwiazdor serialowego hitu Netflix-a wyznaje, że dzięki temu szybciej nauczył się sam o siebie zadbać i nie ma problemów z odpowiedzialnością. Najmłodszy Cugowski skończył w Anglii studia aktorskie, co ułatwiło mu przetarcie szlaków do międzynarodowej kariery.

Rola w hitowym serialu Netflixa "Bridgertonowie" przyniosła najmłodszemu Cugowskiemu rozpoznawalność na całym świecie. Wcześniej mogliśmy go oglądać w polskich produkcjach, jak "Przyjaciółki" i "Leśniczówka". Christopher Cugowski wystąpił także w 15. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wcielił się w samego Elvis'a Presley'a! Dzięki swojemu występowi Christopher zajął tam 6 miejsce.

Kogo zagrał Cugowski w "Bridgertonach"?

- Byłem na trzecim roku studiów i bardzo potrzebowałem pieniędzy. Zapisałem się do agencji castingowej i tam dostałem cynk o castingu do nowej produkcji. Byłem jednym z tych typów, którzy przystawiają się do Daphne, bohaterki z pierwszego sezonu - opowiadał Cugowski o swojej przygodzie z "Bridgertonami" w rozmowie z Kanałem Zero.

Najmłodszy Cugowski pojawia się także gościnnie w programie "Jaka to melodia". Gwiazdor hitu Netflix-a gra gitarze, pianinie, perkusji i ukulele.

