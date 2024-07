O Maryli Rodowicz mówił, że była miłością jego życia. A potem bez pamięci zakochał się w innej

aszu 21:32

Krzysztof Jasiński i Maryla Rodowicz przez lata tworzyli nieformalny związek. On dla młodej gwiazdy estrady rozwiódł się z pierwszą żoną, ona dla tej miłości żyła na walizkach. I choć doczekali się dwójki dzieci, to żenić się nie chciał i uczucie nie przetrwało. Dopiero po rozstaniu z Rodowicz znalazł miłość życia. Z Beatą Rybotycką dzieli go 20 lat różnicy wieku, a łączy ponad trzy dekady wspólnego życia.