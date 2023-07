Krzysztof Jasiński - to dla niego Maryla Rodowicz straciła głowę. Tym romansem żyła cała Polska. Dlaczego im nie wyszło?

Maryla Rodowicz i Krzysztof Jasiński poznali się, gdy ona miała za sobą dwa głośne romanse: z aktorem Danielem Olbrychskim (78 l.) i Andrzejem Jaroszewiczem (77 l.), kierowcą rajdowym. Już wtedy była popularną gwiazdą z pierwszych stron gazet i jeździła czerwonym porsche. Jasiński był już cenionym reżyserem, założycielem teatru STU w Krakowie o opinii kobieciarza. Zakochali się w sobie przy wspólnej pracy nad musicalem "Szalona lokomotywa". Rodowicz grała w nim Hildę, tańczyła i śpiewała solo oraz w duecie z Markiem Grechutą (†60 l.). Szybko okazało się, że między nią i Krzysztofem coś iskrzy. Po latach w książce „Sławne pary PRL-u” wspominała: „Krzysztof fascynował mnie od samego początku. Tajemniczy, przeszywający szarozielonym spojrzeniem, jednocześnie pełen poczucia humoru i niezwykłej wyobraźni. Byłam pod wrażeniem. Gdy nasze spojrzenia się krzyżowały, czuć było przelatujące iskry”.

Maryla Rodowicz zakochała się w żonatym mężczyźnie. Jasiński zostawił dla niej żonę!

Krzysztof Jasiński był już jednak żonaty z pracującą w teatrze scenarzystką Krystyną Golent, z którą miał też córkę Magdalenę. To nie przeszkadzało mu jednak w jawnym romansowaniu z Rodowicz. Razem jeździli dorożkami po Krakowie, a noce spędzali w jej hotelowym pokoju. Kiedy okazało się, że piosenkarka jest w ciąży, zdecydował się porzucić żonę. Maryla Rodowicz miała nadzieję na wspólną przyszłość u boku reżysera, ale życie zweryfikowało te marzenia. Wokalistka nie od razu wiedziała, że jej wybranek ma żonę. Kiedyś nocował w warszawskim Forum, gdzie odwiedziła go żona i kochanka. „Kiedyś zatrzymał się w hotelu Forum, więc postanowiłam go odwiedzić. Wzięłam słoik konfitur z malin, bo był przeziębiony, i pojechałam. Wparowałam do pokoju, a tam w łóżku leży jego żona. I w dodatku to ona zaczęła się tłumaczyć” - mówiła piosenkarka w książce „Wariatka tańczy". Maryla zrobiła się czerwona i szybko wyszła, zostawiając maliny. Gdy okazało się, że ukochana jest w ciąży, Krzysztof Jasiński podjął męską decyzję i odszedł od żony, ale wspólne życie szybko przestało przypominać sielankę. W 1979 r. przyszedł na świat ich syn Jasiek. Poród trwał 17 godzin, piosenkarka była umęczona i samotna. Krzysztof pojechał wówczas na festiwal cyrków do Monte Carlo. Codzienność okazała się trudnym egzaminem dla pary artystów.

Krzysztof Jasiński i Maryla Rodowicz - razem, a jednak osobno

Krzysztof Jasiński nie był domatorem. Przebywał cały czas w teatrze, a Maryla Rodowicz była wręcz przerażona macierzyństwem, choć robiła co mogła, by być dobrą mamą. „Myślałam, że to już koniec kariery, zwłaszcza że zbliżał się stan wojenny, a ja mieszkałam sama na Ursynowie w moim pierwszym mieszkaniu, bez telefonu, bez mebli, a tu maleńkie dziecko. Jasiek poza tym ciągle płakał. Lekarz prawie od nas z domu nie wychodził… A Krzysztof był wtedy w Krakowie. Myślałam, że już nikt nie zadzwoni, skończą się koncerty, życie estradowe… Bałam się o swoją przyszłość” - opowiadała, ale szybko wróciła na estradę. Jasiński nie chciał przeprowadzić się do Warszawy, a Maryli ciężko było żyć w Krakowie. Ich związek toczył się więc na odległość. W 1982 r. Maryla urodziła ich córkę Kasię, ale artysta nie miał czasu dla rodziny, więc Rodowicz po kilku miesiącach spędzonych w Krakowie znów wróciła do stolicy. Ukochany na początku często odwiedzał ją i dzieci, ale mimo wszystko zaczęli się od siebie oddalać. „Kiedy wracałam z koncertów najbardziej pragnęłam, żeby on objął mnie ramieniem - ten najważniejszy, jedyny człowiek. Było niestety inaczej. Rosnąca obojętność, agresja. Działało to na mnie coraz gorzej” - wyznała gwiazda, która w połowie lat 80. dzięki przyjaciółce Agnieszce Osieckiej poznała przedsiębiorcę Andrzeja Dużyńskiego (69 l.) który został jej mężem i ojcem syna Jędrka (36 l.).

Kto jest obecną żoną Krzysztofa Jasińskiego?

Natomiast Krzysztof Jasiński zakochał się w młodszej o 21 lat aktorce Beacie Rybotyckiej. To ona okazała się miłością jego życia. Są małżeństwem od 30 lat, mają córkę Zosię. Z uwagi na dzieci Jasiński i Rodowicz zachowali przyjacielskie relacje.

