Potwierdziły się sensacyjne plotki o Maryli Rodowicz. Chodzi o jej dziecko

Maryla Rodowicz od kilkudziesięciu lat bryluje na polskiej scenie muzycznej, a jej życie prywatne już od początku budziło wielkie kontrowersje. Piosenkarka w młodości wdawała się w liczne romanse, a na liście jej "zdobytych mężczyzn" znajduje się sporo słynnych nazwisk. Rodowicz prywatnie jest także matką trojga dzieci. Ojcem pierwszej dwójki: Jana (44 l.) i Katarzyny (41 l.) jest znany aktor i reżyser Krzysztof Jasiński. Najmłodszy syn Jędrzej (36 l.), jest owocem jej małżeństwa z biznesmenem Andrzejem Dużyńskim, z którym rozstała się w 2016 roku. Byli małżonkowie przez lata walczyli na sali sądowej, kością niezgody był podział majątku. W dodatku piosenkarka domagała się kilkudziesięciu tysięcy alimentów miesięcznie, których ostatecznie nie dostała.

Maryla Rodowicz nie ukrywa, że nie utrzymałaby się z bardzo niskiej emerytury. Wciąż musi pracować, by zarobić na utrzymanie domu. Ratunkiem dla jej nadszarpniętego budżetu na pewno jest program "The Voice Senior", w którym zasiada w fotelu jurora. Występ pani Niny sprawił, że piosenkarka rozkleiła się i przed kamerami opowiedziała również swoją historię. Pani Nina wyznała, że zrezygnowała z marzeń o wielkiej karierze muzycznej po narodzinach swojego dziecka. Od momentu, gdy pojawiło się ono na świecie, tylko raz zdecydowała się na wyjazd zarobkowy. Szybko jednak z niego wróciła, bo bardzo tęskniła za swoim maleństwem.

- Ciężko podejmować takie decyzje, kiedy masz na szali zawód, kontrakty, a z drugiej strony dzieci - powiedział Tomasz Szczepanik.

Wtedy Maryla Rodowicz zdecydowała się na osobiste wyznanie dotyczące jej macierzyństwa, czym potwierdziła krążące od lat plotki. Piosenkarka przyznała, że nie poświęcała swoim dzieciom dużo czasu przez pracę. Ma w związku z tym dramatyczne wspomnienia.

- Codziennie dzwoniłam, ale co są telefony. Wszystkie pieniądze, jakie zarabiałam, wydawałam na telefony i na zabawki w Stanach. Żałuję... To były bardzo dramatyczne sceny, jak syn 4-letni stawał w drzwiach i mówił: 'Nie wyjdziesz'. A ja już z walizką spakowaną musiałam wychodzić. On dostawał histerii. Straszne. On mi nigdy tego nie wypomniał, ale ja czuję, co on czuje - powiedziała Maryla Rodowicz.