Synek Opozdy jest chory. Gwiazda zdradza, jak czuje się mały Vini

W lutym 2022 roku Joanna Opozda (36 l.) przywitała na świecie synka Vincenta. Niestety, pojawienie się dziecka w jej życiu i Antka Królikowskiego nie sprawiło, że para się do siebie zbliżyła, a afera goniła aferę.

Opozda zdecydowała się na życie we dwójkę ze swoim synkiem Vincentem w nowym domu. Dziecko jest dla niej prawdziwym oczkiem w głowie. Mama miała plany na sylwestra i chciała zakończyć rok z przytupem. Niestety, choroba synka pokrzyżowała jej plany. Celebrytka zaprezentowała się fanom w sylwestrowej kreacji i podkreśliła, że dla dobra chłopca rezygnuje z imprezy:

W tym roku Sylwester w łóżku z moim chorutkim Vinim. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, kochani – wyznała, dodając: A taką miałam ładną sukienkę… - pisała.

Jak się czuję mały Vini?

Joanna Opozda rok 2025 przywitała przy łóżeczku syna. Wymarzona sukienka posłużyła jako strój do zajmowania się chłopcem. Część internautów z miejsca zmartwiła się stanem zdrowia malca, szczególnie że obydwoje przebywają obecnie na Bali.

Opozda miała jednak chwilkę na to, aby zrobić na Instagramie serię Q&A. Jedna z internautek zapytała się wprost o stan chłopca. Mama przyznała, że Vini faktycznie się rozchorował, ale swoją odpowiedzią dała do zrozumienia, że to nic poważnego:

W tym wieku dzieci chorują, a w Polsce chodząc do przedszkola… Wystarczy zapytać innych rodziców. Przykro mi, że tak wyszło – czytamy na instastory.

Jednocześnie dodała, że choć mogła zostawić synka z opiekunką, nie wyobrażała sobie imprezować, gdy jej dziecko jest chore:

Miałam dobrą opiekunkę, która mogła nad nim czuwać, ale nigdy nie zostawiłabym chorego maluszka.