Joanna Opozda razem z synem wyprowadziła się z Polski. Szybko nie wrócą?

Joanna Opozda to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. W ostatnich latach głośno było o jej krótkim małżeństwie z Antkiem Królikowski. Para rozstała się w atmosferze skandalu, który ciągnie się do dziś. Obecnie para jest w trakcje rozwodu i układają sobie życie na nowo. Królikowski niedawno po raz drugi został ojcem. Z kolei aktorka skupiała się na wychowaniu ich wspólnego syna, Vincenta, oraz rozwoju własnej kariery.

Bardzo aktywna jest również na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 660 tysięcy osób. Joanna Opozda została niedawno oficjalną ambasadorką popularnej sieci salonów spa. Ma też inne powody do zadowolenia. Aktorka uciekła przed zimowym chłodem pod palmy. Nie jest jedyną polską gwiazdą, która zdecydowała się na taki krok. Jednak wiele wskazuje na to, że Joanna nie wróci za szybko do Polski.

Joanna Opozda razem z synkiem wyjechali na Bali. Na dowód zmiany miejsca pobytu zamieściła uroczą fotkę z synkiem. Napisała również, że razem zaczynają "nowy rozdział".

Dolecieliśmy na Bali, przesyłamy Wam buziaczki, mimo że pochmurnie, jest pięknie, zaczynamy z Vinim nowy rozdział, bo trochę nas nie będzie - zdradziła Opozda.

Joanna Opozda: Tak wygląda jej "nowy rozdział"

Wszystko wskazuje na to, że aktorka zamierza zatrzymać się tam na dłużej. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy! Internauci kibicują Joannie. Od tamtej pory gwiazda dzieli się w sieci skrawkami swojego nowego życia. Korzysta z pięknych okoliczności przyrody oraz fal i wróciła do surfowania, czym pochwaliła się na Instagramie.

Z jej postów można wywnioskować również, że zapisała Vincenta do lokalnego przedszkola. Czy oznacza to, że już się zadomowili na Bali? Z pewnością będą mieli stamtąd piękne wspomnienia.

