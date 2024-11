Joanna Opozda w podróży. Tak modelka spędza listopad. Jej zdjęcia robią furorę!

Macierzyństwo to nie tylko piękne chwile. Często jesteśmy zmęczone, rozchwiane emocjonalnie. Moja ciąża była niezwykle trudna. Praktycznie od samego początku do ostatnich chwil chorowałam na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. To tak, jakbyś przez dziewięć miesięcy była zatruta, całymi dniami leżałam w łóżku z miską, kilka razy byłam na patologii ciąży - wspominała cytowana przez rmf.fm.