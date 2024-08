Szczęki opadają. Anna Popek pręży swoje boskie ciało nad Zegrzem!

Co za wieści! Ulubieniec publiczności wraca do "The Voice of Poland". O kogo chodzi?

Była gwiazda TVP, a obecnie dziennikarka Telewizji Republika robiła materiał, m.in. o żeglarzach. Zdjęcia realizowano na jednej z plaż nad popularnym Zegrzem oraz na łódce. Anna Popek wybrała zatem strój adekwatny do miejsca, w którym się znalazła. Prezenterka jest bardzo aktywna w social mediach, więc przy okazji niecodziennej scenerii, postanowiła zrobić sobie mini sesję zdjęciową na żaglówce, prężąc swoje ciało odziane w dopasowany kostium kąpielowy. Fotki zachwyciły fanów i fanki. „Pani Anna to słońce w TVP Republika”, „Jaka piękna syrenka”, „Super figurka miłego spokojnego popołudnia Piękności Najdroższe” – to tylko jedne z wielu pozytywnych komentarzy pod zdjęciami dziennikarki.

Anna Popek - kariera

Anna Popek to znana i lubiana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale polonistyki. Ukończyła również Zaoczne Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, Kurs Producentów Telewizyjnych organizowany przez TVP SA i Łódzką Szkołę Filmową oraz kurs BBC z zakresu realizacji programów telewizyjnych. Jako dziennikarka pracuje od 23. roku życia. Debiutowała w TVP Katowice jako prezenterka, następnie współpracowała z wrocławskim oddziałem Telewizji Polskiej, skąd trafiła do emitowanej na antenie TVP2 „Panoramy” - wydania ekonomicznego. Od 1991 roku pracowała jako prezenterka prowadząc program w TVP1 „Kawa czy herbata” oraz „Załóż się” i „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Oprócz dziennikarstwa telewizyjnego zajmowała się również prowadzeniem programów radiowych: w Radio Plus i VOX FM program „Popek, kultura i gwiazdy”, w Radiowej Jedynce cykl „Smaki zdrowia". W 2007 roku Anna Popek wzięła udział w telewizyjnym show „Gwiazdy tańczą na lodzie”. W 2008 roku mogliśmy ją oglądać w „Tańcu z Gwiazdami”. Prywatnie jest mamą dorosłych już córek Oli i Małgosi, miłośniczką zwierząt i zdrowego stylu życia. Po przerwie wróciła do "Pytania na śniadanie", a następnie ponownie rozstała się z formatem i TVP. Obecnie rozwija się w Telewizji Republika.

