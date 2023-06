Szczepkowska pokazała pupę znanemu reżyserowi. Córka idzie w jej ślady?

i Autor: WBF

Joanna Szczepkowska (70 l.) wiele lat temu wywołała skandal pokazując nagą pupę w Teatrze Dramatycznym. Był to protest aktorki wobec reżysera spektaklu i jego sposobu traktowania widzów. Jej zdaniem Krystian Lupa tworzył nieczytelne przedstawienia. Szczepkowska przypłaciła to utrata posady. - Nie chciałam "wypiąć się" na reżysera. Wykonałam tylko to, do czego Lupa wzywa aktora - tłumaczyła swój gest. Teraz swoje pośladki pokazała jej córka, Maria Konarowska (43 l.).