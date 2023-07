Szelągowska wrzuciła fotki z wakacji. Nie zwróciła uwagi na drobny szczegół? Pod postem zagotowało się

Dorota Szelągowska wrzuciła fotki z wakacji. "Widać, że jest całkiem ekstra"

Dorota Szelągowska odpoczywa na urlopie, dlatego w ostatnim czasie jest nieco mniej aktywna na Instagramie. Postanowiła jednak wrzucić fanom coś od siebie, by z profilu nie wiało nudą. "Wrzucam, bo mój feed wieje pustką, a telefon zostawiony w kącie pokrył się pajęczyną. Jestem beznadziejną influencerką, co jest odwrotnie proporcjonalne do endorfin w mojej głowie" - napisała. Kilka spontanicznych zdjęć w wakacyjnych klimatach miało być uzupełnieniem relacji. Trzeba przyznać, że Dorota wygląda na nich świetnie. Brak makijażu i zwyczajny kucyk zamiast misternie ułożonej fryzury dodają jej uroku, a kwiecista, letnia suknia powabu. Do tego hamak, huśtawka i dużo zieleni wokół. Przypadkowe kadry, niektóre bardzo przypadkowe, zwłaszcza te ujęte przez pięcioletnia córeczkę celebrytki Wandzię. "To są zdjęcia przedstawiające szczęście na wakacjach. Pierwsze zrobiłam sama, drugie i trzecie moja córka lat 5, czwarte moja kuzynka @maniagmania lat nie powiem ile. Niezależnie od autora widać, że jest całkiem ekstra" - relacjonuje Dorota.

Dorota Szelągowska zapozowała z papierosem. Internauci nie mieli litości

Sielski obrazek? No prawie! Na jednym ze zdjęć, na którym celebrytka (nie)pozuje na huśtawce uwagę przykuwa jeden szczegół. Dorota trzyma w dłoni papierosa. Niby drobnostka, jednak czujnym Internautom nic nie umknie uwadze. Szybko znaleźli w tym temat do dyskusji. Pod postem niemal się zagotowało. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, które zwracały uwagę, że pokazywanie się z papierosem nie jest w dobrym tonie. Byli tacy, którzy wręcz zarzucili architektce promowanie tego obrzydliwego nałogu. Jedni robili to z pewną delikatnością: "Wszystko fajnie tylko ten pet to mi nie pasuje niestety, może czas o tym pomyśleć pani Dorotko", ale pojawiły się też bardzo ostre wypowiedzi: "Czekamy na więcej fotek ze szlugiem. Babcia Wandzi już ściga się że śmiercią przez nałóg, ciekawe kiedy dołączy mama. Warto to robić własnemu dziecku?" - napisała jedna z obserwatorek.

Szelągowska porównana do Tyszkiewicz

Jak się okazuje, nie wszystkim ten papieros przeszkadzał. W niektórych komentarzach można było wyczytać nutkę sentymentu do popołudniowego "dymka" na świeżym powietrzu: "Zazdraszczam tego hamaka i wolności "puszczenia" dymka", napisła hjedna z fanek Doroty. Z kolei inna porownała celebrytke do wielkiej amy polskiego kina, która również nigdy nie ukrywała swojej namiętności do papierosów: "Normalnie Beata Tyszkiewicz, tylko że mniej doświadczona. Piękna, urocza i z papieroskiem..."

