SZOK! Janiczek rozwodzi się z żoną po 16 latach! Uciekła od niego z córkami. Aktor miał "ukrywać rozstanie"

Arkadiusz Janiczek, polski aktor filmowy i teatralny, rozwodzi się. Tak wynika ze słów jego żony, Anny Janiczek, która w rozmowie z portalem Pudelek postanowiła ujawnić całą prawdę o małżeństwie pary. Aktor, jej zdaniem, miał bowiem ukrywać w mediach rozstanie, udając, że jego małżeństwo jest "szczęśliwe". Jak przypomina serwis, wcześniej mężczyzna był częstym gościem mediów o profilu religijnym, mówił o Dekalogu, który jest mu drogowskazem, podkreślał, że jest spełnionym mężem oraz ojcem dwóch córek. - Jeszcze w te wakacje podobne wypowiedzi mogliśmy przeczytać chociażby na stronie internetowej Programu Trzeciego Polskiego Radia. Szkopuł w tym, że już w sierpniu ubiegłego roku żona Arkadiusza Janiczka, Anna Janiczek, złożyła przeciw mężowi pozew rozwodowy z wnioskiem o orzeczenie o winie i eksmisję. Jak udało się nam ustalić, proces wciąż toczy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie - podaje portal Pudelek. A to dopiero początek. Anna Janiczek zabrała głos.

Anna Janiczek w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że od ponad roku stara się o rozwód z Janiczkiem. Uciekła nawet z mieszkania! Powiedziała, że była "zmuszona wyprowadzić się ze swojego domu wraz z córkami". Pozew złożyła w sierpniu 2022 roku.

- Domagając się orzeczenia o winie męża oraz jego eksmisji z naszego wspólnego mieszkania. Nie wchodząc w szczegóły (bo sprawa się wciąż toczy), mam w ręku bardzo mocne dowody na to, że nasze małżeństwo od dłuższego czasu nie układało się najlepiej. Z winy męża. Przetrwaliśmy 16 lat jako małżeństwo, ale w grudniu ubiegłego roku sytuacja stała się na tyle trudna, że to ja byłem zmuszona opuścić nasze mieszkanie wraz z naszymi córkami, które mają obecnie 16 i 14 lat. Mąż nie wykazał chęci zmiany miejsca zamieszkania - stwierdziła Anna Janiczek.

Dlaczego teraz postanowiła przerwać milczenie? Mówi, że ma dość publikacji na temat jej rzekomo szczęśliwego małżeństwa, którego rozstanie jej mąż w mediach "ukrywa". Janiczek jest też zła na to, że Arkadiusz Janiczek w rozmowach z dziennikarzami powraca do tematu córek, z którymi "praktycznie nie utrzymuje kontaktu".

Arkadiusz Janiczek udaje w mediach, że związek trwa? Wskazuje "klucz do sukcesu": wiara w Boga i religia

- On nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że "jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest wiara w Boga oraz wartości katolickie". Niestety, nasza starsza córka nie miała okazji widzieć go od grudnia. Jest nazywana w tych wywiadach "starszą pociechą", chociaż faktycznie nie utrzymuje kontaktu z ojcem - mówi Anna Janiczek w rozmowie z Pudelkiem.

Dalej podkreśla, że słowa jej męża to "bzdury", a rozwód "dojdzie do skutku" i jest to "nieuniknione". Jej zdaniem Arkadiusz Janiczek może udawać w mediach, że związek nadal trwa, bo często przekonywał, że jako jeden z niewielu potrafi tak długie małżeństwo utrzymać w trudnym świecie show-biznesu. Teraz, jak się okazuje, ten obraz może runąć jak domek z kart. Pudelek przypomina różne wypowiedzi na przestrzeni ostatniego czasu, z których wynika, że Janiczek faktycznie mógł ukrywać rozwód. A jako klucz do szczęśliwego małżeństwa wskazywał Boga i wartości religijne.

Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Arkadiusz Janiczek jeszcze nie ustosunkował się do słów swojej żony.

