Szok! Avril Lavigne spotyka się ze znanym raperem. Potwierdzili romans!

Avril Lavigne i Tyga są parą! Gwiazdorska para już nie ukrywa romansu

Choć trudno w to uwierzyć, Avril Lavigne skończy w tym roku 39 lat. Trudno także dać wiarę w to, że piosenkarka od dwudziestu lat praktycznie w ogóle się nie zmienia. Zdumiewa nie tylko wiecznie młodzieńczymi stylizacjami, ale także niezmiennie dziewczęcą urodą. Jednak choć wygląd Avril Lavigne pozostaje taki sam, to partnerzy u jej boku zmienili się już wielokrotnie. Teraz gwiazda ujawniła swój nowy, sensacyjny romans! Jak się okazuje, piosenkarka poderwała sławnego rapera! Sławna piosenkarka już nie kryją swoich uczuć. Gwiazd i młodszy od niej o pięć lat raper Tyga całowali się otwarcie podczas Tygodnia Mody w Paryżu, a potem udali się na imprezę zorganizowaną przez samego Leonardo DiCaprio.

Avril Lavigne. Kiedy zdobyła sławę? Największe hity i dwóch mężów

Avril Lavigne to kanadyjska piosenkarka, która zdobyła popularność w 2002 roku płytą "Let go". Utrzymana w pop-rockowym klimacie, zawierala takie hity, jak „Complicated”, „Sk8er Boi”, „I’m with You”, „Losing Grip”. Żadna z następnym płyt Avril nie przyniosła jej aż takiego rozgłosu. Gwiazda ma za sobą dwa rozwody. Jej mężowie to Chad Kroeger (od 2013 do 2015) i Deryck Whibley (od 2006 do 2010). Od kilku lat spotykała się z muzykiem Mod Sunem, para była też zaręczona.

Sonda Lubisz muzykę Avril Lavigne? Tak Nie Nie znam

📲 | Avril Lavigne and Tyga arriving at Leonardo DiCaprio’s party in Paris. #TTJFCAvrilLavignepic.twitter.com/hK2aVAyRF1— Avril Lavigne News (@AvrilNewsFans) March 2, 2023

Avril Lavigne and Tyga confirm relationship with kiss at Paris Fashion Week 👀❤️ pic.twitter.com/wb3mr5oc5R— Daily Loud (@DailyLoud) March 7, 2023

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki disco polo lat 90.? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od rozgrzewki! "Jolka, Jolka" to klasyk disco polo z 1996 roku. Który zespół wykonuje ten utwór: Boys Akcent Classic Milano Dalej