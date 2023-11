Szok, co Irena Jarocka musiała robić jako małe dziecko. Po latach łyknęła garść leków

To, co działo się przy grobie Ewy Demarczyk, totalnie rozbraja. Mała dziewczynka z plecakiem skradła nasze serca

Irena Jarocka została zapamiętana w Polsce jako wielka gwiazda. Piosenkarka, aktorka, z dużym dorobkiem i tysiącami fanów. Ale nie zawsze w życiu artystki było tak kolorowo. Kobieta urodziła się w rodzinie, która miała sporo problemów. Mama nie pracowała, bo opiekowała się czwórką dzieci. Pracował ojciec, był szewcem ortopedą. - Niestety, miał problemy z alkoholem. Pił, bo mówił, że aby cokolwiek załatwić, trzeba się napić z kolegami - tak piosenkarka wspominała swoje dzieciństwo. Szok, co Irena Jarocka musiała robić jako małe dziecko. - Pamiętam, rodzice wysyłali nas czasami do sąsiadów po pożyczkę. Na nasz widok drzwi nieraz się zamykały. To było takie poniżające. Do dziś to pamiętam, do dziś boję się biedy - wyznała szczerze. Ale mama dostrzegła w niej talent muzyczny, a jako piosenkarka szybko zaczęła wspinać się po szczeblach kariery.

Irena Jarocka miała wielki talent. Ale za granicą dopadł ją dramat. "Próbowała się zabić"

Irena Jarocka zaczęła występować w gdańskich klubach Rudy Kot i Żak. Zdobywała laury na festiwalach. - A w Studiu Piosenki poznałam Mariana Zacharewicza, który później został moim mężem. To on przedstawił mnie Sewerynowi Krajewskiemu, który z Krzysztofem Dzikowskim napisał dla mnie "Gondolierów znad Wisły". To był mój pierwszy wielki przebój - wspominała artystka w "Super Expressie". Wyjechała do Paryża na stypendium, ale tam znów pojawił się dramat. Chorowała, brała leki psychotropowe, próbowała się zabić. - Śpiewałam w rosyjskim kabarecie Chez Raspoutine za głodową stawkę. Ciągle chorowałam na anginę, ale musiałam śpiewać. Aż pewnego dnia trafiłam do szpitala z polipami na strunach głosowych - mówiła Jarocka. Po operacji nie wolno jej było śpiewać. By przeżyć, prowadziła domy dwóch zaprzyjaźnionych rodzin.

- Byłam bardzo młoda i zupełnie nieprzygotowana psychicznie na wyjazd do Paryża. Czułam się tam samotna, zostawiona samej sobie. Miałam koszmary senne, brałam leki psychotropowe. Pewnej nocy nie wytrzymałam, połknęłam całą garść. Ale się obudziłam. Po 24 godzinach - opowiadała "Super Expressowi" Jarocka.

Irena Jarocka przeżyła koszmarny wypadek. Wypadła przez przednią szybę auta, pół doby była nieprzytomna

Ostatecznie wróciła do Polski, gdy Marian Zacharewicz ją odwiedził i przywiózł piosenkę "Wymyśliłam cię". Piosenka stała się hitem, Irena poślubiła Mariana, ale po 6 latach para się rozwiodła. Nie mieli czasu na "zwyczajne życie", na dom, na dziecko. I rozstali się. Następnie Jarocka wyszła za Michała Sobolewskiego. Poznali się w Leningradzie, gdzie on studiował, a ona koncertowała. Przeżyli też groźny wypadek, podczas którego Jarocka wypadła przez przednią szybę i uderzyła głową o kant otwierającej się pokrywy silnika. Pół doby była nieprzytomna. "Kiedy się obudziłam, zaczęłam przewartościowywać moje życie. Michał wpadał do szpitala co chwila. Był dla mnie jak balsam", mówiła. Irena i Michał po jej rozwodzie pobrali się. - W roku 1982 przyszła na świat nasza córka Monika. Spełniło się moje marzenie o prawdziwym domu - opowiadała Jarocka.

W 1989 r. jej mąż dostał pracę w USA. Mieszkali w Lubbock w Teksasie, gdzie Sobolewski był profesorem na Texas Tech University. W 2008 r. artystka wróciła do Polski. Znów koncertowała, nagrywała płyty. Zmarła 21 stycznia 2012 z powodu złośliwego nowotworu, glejaka mózgu. Pogrzeb odbył się 27 stycznia 2012 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach. Pochowana została w katakumbach na warszawskich Powązkach. Do końca czuwał przy niej ukochany mąż.

