Szok, jakie USŁUGI świadczy Tamara Gonzalez Perea! Ceremonia KAKAO to dopiero początek...

Tamara Gonzalez Perea czyli słynna Macademian Girl, po tym jak zrezygnowała z pracy w "Pytaniu na śniadanie" i zamknęła bloga modowego, zaczęła spełniać się jako "uzdrowicielka". Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że jest także prężnie działającą bizneswoman, która oferuje czaszki za nawet 1200 złotych, które rzekomo mają leczyć raka. Co ciekawe "terapeutka dusz" świadczy także usługi, które budzą równie spore kontrowersje. Otóż Tamara zaprasza swoich wyznawców na "ceremonię kakao i kąpiel w dźwiękach". Najbliższe wydarzenie odbędzie się w Walentynki, 14 lutego.

- Ceremonialne Kakao, nazywane przez starożytnych Majów pokarmem Bogów, to medycyna roślinna z Ameryki Południowej głęboko otwierająca serce i łącząca ducha z ciałem - czytamy na stronie Tamary. - Jego moc polega na subtelnym udrożnianiu naturalnego przepływu twojej energii oraz przywracaniu stan wzorcowej równowagi - koherencji serca i umysłu. Kakao otwiera wrota do Duszy i do intuicji.

Tłumacząc w najprostszy sposób oznacza to, że podczas tego wydarzenia uczestnicy będą po prostu... pili razem kakao. To jednak nie koniec atrakcji, bo Tamara od czasu do czasu przywali w bęben, co profesjonalnie określa, jako "kąpiel w dźwiękach".

- Ta transformująca podróż rozpocznie się od przyjęcia Ceremonialnego Kakao, po czym podczas magicznej kąpieli w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i innych instrumentów doznasz głębokiego relaksu - brzmi opis. Ten relaks jest niezbędny, żeby medycyna Kakao mogła z Tobą głęboko pracować. Następnie dzięki praktyce tańca intuicyjnego poruszysz zastałe blokady i podniesiesz swój poziom energii i sił życiowych.

Wspólne picie kakaa przy dźwiękach wybrzękiwanych przez Tamarę potrwa aż cztery godziny. Koszt takiej usługi to jedynie 550 zł. Kakao, które będzie pite podczas ceremonii, można kupić w sklepie Tamary za 122 zł. Skusicie się? Piszcie w komentarzach.