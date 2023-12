Debiut Kasi Cichopek na ekranie. Miała 15 lat

Katarzyna Cichopek na plan "M jak miłość" trafiła w 2000 roku. Wielu widzów będzie w szoku, gdy dowie się o tym, że aktorka wcale nie debiutowała w tym serialu. A to przecież było chyba jasne jak słońce - kariera Kasi Cichopek rozpoczęła się w "M jak miłość". Otóż nie. Trzy lata wcześniej młodziutka, zaledwie 15-letnia Kasia, wylądowała w kultowym serialu lat 90. "Boża podszewka", który powstał na podstawie powieści zmarłej niedawno Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz. Kasia Cichopek wcieliła się tam w postać Elżuni. Obok przyszłej gwiazdy programu "Pytanie na śniadanie" wystąpiła plejada polskich gwiazd, m.in. Danuta Stenka, Hanna Śleszyńska, Andrzej Grabowski czy Piotr Adamczyk. Serial "Boża podszewka" emitowany był w latach 1997-1998. Nakręcono 15 odcinków.

Kasia Cichopek w "M jak miłość"

Dopiero potem Katarzyna Cichopek trafiła do "M jak miłość". W tym roku minęły 23 lata od emisji pierwszego odcinka serialu, w którym prezenterka programu "Pytanie na śniadanie" gra od samego początku. - Praca na planie serialu "M jak miłość" to nie tylko praca aktorów, ale również całej ekipy, która pracuje za kulisami. Każdy z nich jest niezwykle ważny i niezbędny do stworzenia doskonałego odcinka. Kręcenie serialu to również wiele wyzwań, które trzeba pokonać, aby odcinek był gotowy do emisji. Pracujemy ze sobą od lat (...) doskonale się rozumiemy. Dla mnie to nie tylko praca, ale również przyjaźnie, rozwój i zdobywanie doświadczenia nieprzerwanie od 23 lat. Kiedy to zleciało? - pisała na Facebooku Kasia Cichopek.

