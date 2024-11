Szok! Monika Miller na planie serialu u boku Piotra Mroza! Mamy zdjęcia

A to niespodzianka!

Monika Miller jest słynna z wielu powodów. Po pierwsze jest wnuczką byłego premiera i polityka lewicy, Leszka Millera. Poza tym dziewczyna bardzo chętnie bierze udział w życiu publicznym kraju i od czasu do czasu jest o niej bardzo głośno.

Monika Miller zostanie gwiazdą seriali?

Monika Miller ma na ciele niezliczoną liczbę tatuaży, które chętnie pokazuje światu. Wygląda na to, że wnuczka polityka po latach niepowodzeń sercowych nareszcie znalazła miłość i planuje zamążpójście. Jej zdjęcia w sukni ślubnej robią wrażenie. Okazuje się jednak, że to niejedyne marzenie, jakie spełni Monika Miller. Właśnie wyciekły zdjęcia z planu serialu "Gliniarze", gdzie celebrytka nagrywa nowe ujęcia! W dodatku towarzysz jej wielki gwiazdor tej serii, Piotr Mróz.

Na zdjęciach, które zobaczysz tylko w naszej galerii, Monika Miller tryska szczęściem na planie serialu Polsatu "Gliniarze". Początkująca aktorka macha radośnie do kamery. Zastanawiające jest natomiast, co robi w tym czasie Piotr Mróz. Gwiazdor w trakcie nagrywania scen pani Moniki leży na biurku i wygląda na śpiącego! W pewnym momencie aktor podnosi głowę. Czy faktycznie przysnął, czy z jakiegoś innego powodu położył się na stole?

Piotr Mróz szuka miłości

O Piotrze Mrozie ostatnio było bardzo głośno z powodu jego domniemanego romansu z Ewą Kryzą, gwiazdą hitu TVP "Rolnik szuka żony". W rozmowie z "Super Expressem" aktor wyznał, że spotkał się z celebrytką po prostu na tej samej imprezie charytatywnej i dlatego do mediów wyciekły ich wspólne zdjęcia. Jednak w obszernym wywiadzie na temat swoich planów na przyszłość, aktor mówił nam, że aktualnie poszukuje miłości. Ale na Monikę Miller nie ma co liczyć. Po pierwsze ona jest zajęta, a po drugie on nie wydaje się zainteresowany.

