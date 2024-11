Znów ich widziano razem. Piotr Mróz spotyka się z Ewą z "Rolnik szuka żony"?

Siwiec i Wieniawa grzeją wdzięki w Meksyku. Co za spotkanie!

Piotr Mróz występował w wielu popularnych polskich serialach, takich jak „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex” oraz „Na Wspólnej”. Jednak to właśnie jego rola w „Gliniarzach” przyniosła mu największe uznanie. W tej produkcji wciela się w postać nieustraszonego i oddanego swojej pracy policjanta. Mróz pojawiał się także w innych formatach telewizyjnych, a w filmach takich jak „Listy do M. 3” zagrał mniejsze role, potwierdzając swoją wszechstronność aktorską. Na przestrzeni lat dał się poznać jako solidny i zaangażowany artysta.

W 2021 roku Piotr Mróz zwyciężył w 12. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie tańczył w parze z Hanną Żudziewicz. Jego występy w show spotkały się z ogromnym uznaniem zarówno jurorów, jak i widzów, co podkreśliło jego determinację i wszechstronność poza planem filmowym.

Piotr Mróz niedawno rozstał się z narzeczoną. Teraz widziano go z Ewą z "Rolnika"

Piotr Mróz podkreśla, że wiara jest ważnym elementem jego życia. Często nosi ze sobą różaniec, a jego podejście do duchowości odbija się w relacjach z innymi osobami. Aktor przez pięć lat był związany z modelką Agnieszką Wasilewską, z którą zaręczył się w Licheniu, jednak para rozstała się w 2024 roku, co wywołało duże mediów. Okazało się, że oboje z byłą już narzeczoną uznali, że uczucie, które połączyło ich lata temu, wygasło. Postanowili więc rozstać się, ale pozostają w dobrych relacjach.

Po rozstaniu aktor bardzo aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym i towarzyskim. Pojawia się na eventach i ściankach, nie unika także imprez charytatywnych. I to właśnie na tego typu balu był ponownie widziany z piękną Ewą z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Kobieta nie znalazła w programie miłości i choć Waldemar, a którego serce konkurowała, wybrał właśnie ją, to nie zdecydowała się na kontynuowanie relacji z rolnikiem. Może dwa samotne serca połączy coś więc niż dobra zabawa w szczytnym celu.