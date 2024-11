Tylko u nas! Piotr Mróz zdradza co go łączy z gwiazdą "Rolnik szuka żony"!

Tak Jeżowska świętuje ważny dzień w życiu najważniejszego mężczyzny! Wszyscy go znają

Piotr Mróz zdradza, co go łączy z Ewą Kryzą!

Piotr Mróz od lat jest wielką gwiazdą serialu Polsatu "Gliniarze". Fani podziwiali też jego role w "M jak miłość", czy jednej z części "Listów do M.". Aktor zdobył tak wielką popularność, że 12. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrał, zgarniając Kryształową Kulę w duecie z Hanną Żudziewicz. Gwiazdor przez długi czas był zaręczony z Agnieszką Wasilewską, której oświadczył się w Licheniu i został przyjęty. Niestety ten związek nie przetrwał próby czasu i teraz aktor znów jest wolny. Czy połączyło go coś z Ewą Kryzą?

Mróz nadal szuka miłości?

W wywiadzie dla "Super Expressu" Piotr Mróz wyznawał, że "aktualnie jest poszukujący" miłości. Aktor ma ogromne rzesze fanek, zapatrzonych w jego aparycję i wdzięk. Gwiazdor "Gliniarzy" jest także głęboko wierzący, więc często można spotkać go przy okazji pielgrzymek czy innych ważnych wydarzeń kościelnych.

Piotr Mróz, jako gwiazda pierwszej wielkości bywa też zapraszany na imprezy, np. charytatywne. Na jednej z nich został przyłapany właśnie z Ewą Kryzą, która w 10. edycji show "Rolnik szuka żony" odrzuciła awanse rolnika Waldemara. Piękna brunetka na zdjęciu opublikowanym przez Janinę z "Sanatorium miłości" na Instagramie, wyraźnie kwitnie w towarzystwie przystojnego aktora. Czy coś ich łączy?

"To wszystko, co nas łączy"

Nie spotykam się. To już jest trzecia "dziewczyna", jaką przypisuje się mi w tym miesiącu. Zostaliśmy zaproszeni z Ewą na jedną imprezę charytatywną, siedzieliśmy przy jednym stole i wystąpiliśmy na tej samej scenie. I to wszystko, co nas łączy.

Piotr Mróz, w rozmowie z nami zdecydowanym tonem podkreślił, że nadal nie spotyka się z żadną kobietą. To doskonała wiadomość dla jego fanek, które zapewne marzą skrycie, aby go poznać. Okazji nie brak, Mróz nie tylko gra w serialach, bywa na imprezach charytatywnych oraz w kościele. Na oficjalnym profilu aktora na Instagramie widać, że jest "morsem" i pływa w zbiornikach wodnych o temperaturze 3 stopni Celsjusza! Może jeszcze jest szansa, drogie panie?