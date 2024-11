Kaczorowska spędziła noc z wielką gwiazdą TVN! Tak się zmieniła po rozstaniu z Pelą

O tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali wiedzą wszyscy, nawet ci, którzy do niedawna jeszcze nie kojarzyli tych nazwisk. Bożenka z "Klanu" i znany tancerz swoją decyzją o rozwodzie zaszokowali opinię publiczną, bowiem ich małżeństwo wyglądało na idealne. Ostatecznie Kaczorowska zdecydowała się potwierdzić plotki na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, a Pela zrobił to kilka dni później w śniadaniówce TVN. Teraz do sieci wyciekły nocne zdjęcia gwiazdy "Klanu" z gwiazdą tej stacji.