Zawał serca na żywo! Szokujące nagranie hitem sieci!

Gwiazdor Youtube, Alain Bruno przygotowywał się, jak co dzień do kolejnego nagrania wideo. Influencer ma ponad 30 tys, obserwatorów na i ta liczba stale rośnie. Gwiazdor sieci nagrał film podczas swojej kąpieli w wannie, kiedy mył sobie głowę i głośno rozmyślał. W pewnym momencie wydarzyło się coś strasznego, Bruno dostał zawału! Żyje tylko dzięki temu, że jego współlokator był w domu i wezwał pogotowie.

Atak serca na nagraniu na żywo

Alain Bruno w pewnym momencie nagrania złapał się za lewe ramię, później za serce i upadł w wannie na twarz. Później widzimy, jak youtuber próbuje wyjść z wanny i praktycznie wyczołguje się z wanny na podłogę. Dzienny influencer złapał jeszcze kamerkę, którą wziął ze sobą na podłogę, ale niewiele już widać w tym fragmencie nagrania. Influencer wyraźnie traci przytomność i kamera leci mu z rąk.

- To był zawał serca i został zarejestrowany na kamerze. To była najstraszniejsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. Przez kilka dni miałem dziwne objawy. A dziś, podczas przygotowań do nowego wideo, te objawy okazały się być zawałem serca. Czułem ból i wpadłem w panikę. Myślałem, że umieram. Na szczęście mój współlokator wrócił do domu wcześniej i natychmiast zadzwonił na pogotowie. Teraz czuję się dobrze, ale muszę być ostrożny do końca życia, ponieważ choroby serca są u mnie rodzinne. Bądźcie ostrożni! - po wszystkim gwiazdor Youtube zamieścił taki wpis ku przestrodze. W ten sposób tłumaczy też, dlaczego zdecydował się opublikować ten drastyczny film.

Jakie są objawy zawału?

Objawem zawału serca zawsze jest nagły i silny ból w klatce piersiowej. Człowiek może być przytomny, oddychać prawidłowo lub mieć przyspieszony oddech, jego tętno jest wyczuwalne, często puls jest również przyspieszony. Innymi objawami zawału serca mogą być: osłabienie, bladość, występowanie potów.

Alain Bruno od wielu lat jest aktywny w sieci. Na YouTube regularnie zamieszcza nowe materiały na temat treningów i zdrowej diety. Jednak najwięcej odsłon ma jego wideo sprzed 9 lat - to w maju 2015 roku Bruno miał zawał serca. Nagranie ma 5,5 miliona wyświetleń.

