Nie żyje Anita Laskowska. Kim była prawa ręka Krystyny Jandy?

Krystyna Janda przekazała tragiczną wiadomość. Nie żyje Anita Laskowska, jej prawa ręka w Teatrze Polonia, Słynna aktorka udostępniła na swoim profilu na Facebooku wpis z profilu Chochlik kulturalny. - Jest mi tak przykro pisać te słowa. Nie żyje Anita Laskowska. Szefowa pokładu samolotów PLL LOT. Kiedyś wymarzyła sobie, że będzie pracowała w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy. Spełniła to marzenie. Zdarzało się, że prosto z samolotu biegła do teatru, by sprawować pieczę nad tym, by na widowni wszystko było idealnie. Ile cudownych rozmów przeprowadziliśmy na korytarzach Teatru Polonia. Ile cudownych teatralnych wieści zawsze miała. Z jakim szacunkiem zawsze mówiła o Pani Krystynie, swojej szefowej. Kilka lat temu poważnie zachorowała, wróciła do formy, bo, jak mówiła, ma jeszcze wiele do zrobienia. Choroba wróciła. Ta dzielna kobieta wyczerpała wszystkie formy refundowanego leczenia. Trwała zbiórka na potwornie drogi lek. Anity już z nami nie ma. Ale w sercach zostanie na zawsze - czytamy.

Zbiórka na rzecz Anity Laskowskiej. Ile zebrano?

Zbiórka na rzecz pracownicy Krystyny Jandy i szefowej pokładów samolotów PLL LOT zorganizowana była w portalu siepomaga.pl. W opisie do zrzutki czytamy o raku piersi z przerzutami do opłucnej, węzłów chłonnych i wątroby. Po śmierci Anity Laskowskiej pojawiło się pożegnanie tej niezwykłej kobiety. - Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Anity. Wierzymy, że jest już w świecie, w którym nie ma bólu i cierpienia... Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje - napisano w portalu. Na leczenie prawej ręki Krystyny Jandy w Teatrze Polonia udało się zebrać prawie 185 tys. złotych, co stanowiło niecałe 20 proc. celu zbiórki.

