Szokująca decyzja! Milionerzy wylatują z TVN!

Koniec "Milionerów" w TVN?

„Milionerzy” są w polskiej telewizji od 1999 roku. Program szybko zdobył ogromne grono fanów, jednak kilka razy już zniknął z ekranu. Zawsze jednak następował wielki powrót show "Milionerzy" i Polacy z zapartym tchem obserwowali zmagania kolejnych zwycięzców i przegranych. Pierwotnie program był emitowany do 2003 roku, potem wrócił na chwilę w 2008 roku, by znów wypaść z anteny w 2010. Ostatnia reaktywacja popularnego show miała miejsce w 2017 roku i aż do teraz nie było żadnych przerw. Niestety, fani "Milionerów" we wrześniu 2024 roku "obejdą się smakiem". Co TVN wrzuci w miejsce show z Hubertem Urbańskim na czele?

"Milionerzy" nie wrócą we wrześniu do TVN

Z reguły "Milionerzy" wracali z nowymi odcinkami zaraz po wakacjach, w pierwszych dniach września. Niestety w 2024 roku tak się nie stanie. W nowej ramówce TVN zabrakło miejsca na show Urbańskiego.

Według informacji z serwisu "Plotek.pl" TVN podjął ostateczną decyzję, że miejsce „Milionerów” zajmie nowe reality show pt. „B&B Love”. Emisja tego programu zacznie się już 26 sierpnia. Nowy program ma być nadawany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.50, a więc w porze, gdy uczestnicy "Milionerów", pod wodzą Huberta Urbańskiego, próbowali wywalczyć główną wygraną. Czy to onacza definitywny koniec „Milionerów”?

Ostatnia szansa dla "Milionerów"

Według ustaleń "Plotek.pl" fani "Milionerów nie muszą się obawiać. TVN ma plan na wznowienie emisji show w kolejnych miesiącach. Kultowy program ma wrócić z nowym sezonem w październiku lub w listopadzie, czyli jeszcze tej jesieni. Wtedy to zakończy się pierwszy sezon „B&B Love”.

„B&B Love” to reality show z udziałem właścicieli małych, butikowych hoteli za granicą. Widzowie programu będą śledzić zmagania prowadzących przybytki z klientami, pracownikami i zmienną pogodą. Pierwszą uczestniczką "B&B Love" będzie Aleksandra Janicka, którą już przedstawiono widowni TVN w „Dzień dobry TVN”.

Sonda Oglądasz program "Milionerzy"? Tak Nie Czasami