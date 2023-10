i Autor: AKPA

Świadczenia emerytalne gwiazd

Szokująca kwota emerytury Majki Jeżowskiej. Za to nie da się przeżyć

Majka Jeżowska zdradziła, ile wynosi jej emerytura. Kwota, jaką podała artystka wydaje się być szokująca, jednak jak podkreśla sama zainteresowana, w niczym jej to nie przeszkadza i jest ona świadoma, z czego wynika. Majka Jeżowska zwróciła jednak uwagę, że nie wszyscy mają tyle szczęścia, co one a różnice w świadczeniach emerytalnych są niesprawiedliwe wysokie.