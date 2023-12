Kasia Cichopek i Marcin Hakiel - małżeństwo, rozstanie, rozwód

Katarzyna Cichopek jest już po zaręczynach z Maciejem Kurzajewskim i powoli szykuje się do ślubu. Z kolei Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku pięknej Dominiki, a ich związek rozwija się w błyskawicznym tempie. Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś stwierdził, że Kasia Cichopek i Marcin Hakiel się rozstaną, a potem rozwiodą, zostałby uznany za kogoś niespełna rozumu. A jednak tak się stało. Małżonkowie rozwiedli się w bardzo "profesjonalny" sposób. Ponad rok po zakończeniu małżeństwa Marcin Hakiel ujawnił szokujące szczegóły. Wgniata w fotel na wiadomość o tym, jaki dokument podpisali! Tancerz w rozmowie z Pudelkiem wyjawił, że w zasadzie - najpewniej dzięki tym papierom - nie widuje swojej byłej żony.

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek podpisali dokumenty w kancelarii. "Nie musimy już nic ustalać"

Wydawało się, że byli małżonkowie zmuszeni będą się widywać, wymieniając się opieką nad dziećmi. Okazało się, że i na to znaleźli sposób. - My mamy to tak załatwione, że my nie odwozimy dzieci. Mamy wymianę przez szkołę, więc my się w ogóle nie widujemy - ujawnił Marcin Hakiel. - Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii. (...) Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy - dodał tancerz. Marcin Hakiel stwierdził też, że nie czeka na żadną rozmowę z Kasią Cichopek. - Na nic nie czekam. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy ze sobą rozmawiać - powiedział chłodno tancerz. W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Kasi Cichopek i Marcina Hakiela.