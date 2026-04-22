Szokujące kulisy odejścia! Grażyna Torbicka po latach ujawnia prawdę o TVP

Julita Buczek
2026-04-22 21:51

Kulisy jednego z najgłośniejszych odejść z telewizji w Polsce wreszcie ujrzały światło dzienne! Grażyna Torbicka po latach przerwała milczenie i opowiedziała, co naprawdę wydarzyło się za kulisami jej rozstania z TVP. Jej słowa mogą zaskoczyć wielu!

Ucieczka z TVP? Gwiazda ujawnia, co naprawdę się wydarzyło

Gdy w 2016 roku Grażyna Torbicka po trzech dekadach pracy nagle zniknęła z anteny, widzowie nie kryli zdumienia. Jedna z najbardziej cenionych dziennikarek, kojarzona z klasą i profesjonalizmem, odeszła w atmosferze niedopowiedzeń. Przez lata pojawiały się różne spekulacje, ale sama zainteresowana konsekwentnie unikała szczegółów. Aż do teraz!

Zobacz też: Niebezpieczna wpadka Grażyny Torbickiej. Tak ją zszokowały ceny paliwa, że złamała przepisy. Mamy wideo

W najnowszym wywiadzie Grażyna Torbicka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Jak przyznała, moment przełomowy nastąpił nagle i był dla niej jednoznacznym sygnałem. Chodziło o ingerencję w jej autorski program Kocham kino. Materiał został zmieniony bez jej wiedzy i zgody, co całkowicie podważyło zaufanie do miejsca, z którym była związana przez lata.

Dziennikarka nie ukrywa, że decyzję podjęła błyskawicznie. Nie było długich analiz ani wahań - wystarczył jeden impuls. Co ciekawe, nie towarzyszyły jej gniew czy rozgoryczenie. Wręcz przeciwnie - dziś podkreśla, że był to dla niej moment przełomowy, który przyniósł ulgę. Odejście nie było heroicznym gestem, lecz naturalną konsekwencją jej wartości i zawodowych standardów.

Zobacz też: Gwiazdy popisały się markowymi dodatkami, a Torbicka zaliczyła wstydliwą wpadkę

Zmiana okazała się ogromna, ale bardzo potrzebna. Po latach stabilnej pracy w jednej instytucji musiała na nowo zdefiniować swoją ścieżkę zawodową. I choć dla wielu mogło to wydawać się ryzykowne, ona potraktowała to jako szansę.

Podjęłam ją w jeden dzień. Ktoś bez mojej wiedzy przemontował mój program. Pomyślałam wtedy: to już nie jest miejsce dla mnie (...). Moja decyzja o odejściu nie była dla mnie aktem odwagi, ale uwolnieniem. Po prostu była zgodna z wartościami, jakie wyznaję (...) Nie da się ukryć, że to była dla mnie ogromna zmiana pod wieloma względami (...) Uważam, że wtedy nie miałam innego wyjścia i że to było konieczne. Trzeba sobie w życiu stawiać wyzwania, niezależnie od tego, ile mamy lat. Czasami próbuje się nam wmówić, że nie tylko czegoś nam nie wypada, ale że na pewne rzeczy jest za późno - na zmianę pracy właśnie, na miłość, na sport, na samotną wyprawę kamperem czy na cokolwiek, co wychodzi poza utarte schematy. Mamy XXI w., a wciąż musimy o coś walczyć - powiedziała w rozmowie z WP.

Zobacz też: Torbicka z dekoltem do pasa, Olejnik... niczym w sukni ślubnej! Tak wystroiły się Opery Narodowej

Zobacz naszą galerię: Szokujące kulisy odejścia! Grażyna Torbicka po latach ujawnia prawdę o TVP

Grażyna Torbicka zawsze zachwyca elegancją. Tak zaprezentowała się w Kazimierzu
