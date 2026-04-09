Szokujące wyznanie Miko! Spotykała się z gwiazdą Red Hot Chili Peppers

Tajemnice Miko wychodzą na jaw! Jej życie uczuciowe znów na językach

Izabella Miko od lat robi karierę w Stanach Zjednoczonych i doskonale odnajduje się w hollywoodzkim świecie. Nic więc dziwnego, że przez lata wokół jej życia miłosnego narosło mnóstwo plotek. Media regularnie łączyły ją z przystojnymi aktorami i muzykami, a lista rzekomych partnerów miała być imponująca. Teraz aktorka postanowiła skonfrontować się z tymi doniesieniami i odnieść się do nich publicznie. W jednym z podcastów została zapytana wprost o głośne nazwiska, które pojawiały się w kontekście jej życia prywatnego.

Hollywoodzkie romanse Miko! Jedne plotki potwierdziła, inne… przemilczała

Największe poruszenie wywołało pytanie o Alexandra Skarsgårda. Na jego nazwisko Miko nie odpowiedziała jednoznacznie. Zamiast tego pojawił się tajemniczy uśmiech, który natychmiast rozbudził wyobraźnię widzów. Internauci już spekulują, czy to znak, że coś jednak było na rzeczy!

Znacznie bardziej konkretna była w przypadku innego znanego mężczyzny. Aktorka przyznała, że rzeczywiście spotykała się z Dave’em Navarro. Ich znajomość nie trwała jednak długo, zakończyła się już po kilku randkach.

Powód? Dość zaskakujący. Miko zdradziła, że muzyk Red Hot Chili Peppers zaczął opowiadać o ich spotkaniach publicznie, wykorzystując je jako temat do swojego podcastu. Choć nie wymieniał jej nazwiska, aktorka szybko zorientowała się, że chodzi właśnie o nią. To było dla niej przekroczenie granicy, którego nie była w stanie zaakceptować. Gwiazda uznała, że taka sytuacja jest nie do przyjęcia i postanowiła zakończyć relację, zanim zdążyła się ona na dobre rozwinąć!

Byłam z nim na trzech randkach. Skończyło to się dlatego, że on miał podcast, nie wiem, czy go cały czas ma, i on na tym podkaście opowiadał o nas. Trzecia randka, a on opowiada ludziom - nie powiedział, że to jestem ja, ale mówię kurde, bez jaj! Opowiada jakieś rzeczy, żeby mieć kontent... Więc powiedziałam: "nie" - powiedziała Miko w rozmowie z Pudelkiem.

Wyznanie Miko odbiło się szerokim echem, bo po raz pierwszy tak otwarcie potwierdziła jedną z krążących o niej plotek. Jednocześnie jej reakcja na nazwisko Skarsgårda tylko podkręciła atmosferę i sprawiła, że temat jej relacji z hollywoodzkim aktorem znów wrócił na języki wiernych fanów.

