Iza Miko zdradziła intymny szczegół ze swojego życia! Widzowie w szoku

Iza Miko od lat znana jest nie tylko ze swojego talentu tanecznego i aktorskiego, ale także z dużego dystansu do siebie i otwartości w rozmowach z mediami. Tym razem również nie zawiodła. W trakcie rozmowy o życiu prywatnym i relacjach "Super Express" zapytał ją o coś lżejszego - jej prywatne "guilty pleasure". Początkowo mogło się wydawać, że padnie jakaś niewinna odpowiedź. Tymczasem aktorka postanowiła zaskoczyć wszystkich.

Zobacz też: Iza Miko podniosła poprzeczkę w "Tańcu z Gwiazdami"! Tańczy w ekstremalnie wysokich obcasach

Gorące wyznanie Izy Miko! Opowiedziała o nagiej kąpieli z ukochanym

Zapytana o drobną przyjemność, na którą pozwala sobie w życiu, Miko bez wahania przyznała, że jedną z jej ulubionych rzeczy jest… nocne pływanie w morzu bez stroju kąpielowego w towarzystwie ukochanego. Artystka szybko doprecyzowała jednak, że nie chodzi o przypadkowe sytuacje. Jak zaznaczyła, taka chwila ma dla niej sens tylko wtedy, gdy towarzyszy jej bliska osoba. Postanowiliśmy dopytać, czy to raczej finał romantycznej randki. Odpowiedź aktorki znów zaskoczyła. Miko dodała przy tym, że chodzi o wyjątkowe chwile spędzane z kimś naprawdę ważnym. Według niej taka sytuacja powinna wydarzyć się w spokojnym miejscu, z dala od ludzi, najlepiej podczas wspólnego wyjazdu.

A nieee początek... No z ukochanym, takim ukochanym już takim stałym ukochanym, a nie jakimś tam randomowym. To jest jakiś wyjazd właśnie gdzieś tam, żeby było sympatycznie - daleko od ludzi, no właśnie, o to chodzi - mówi nam Iza Miko.

Słowa aktorki szybko wzbudziły w nas ciekawość, dlatego dopytaliśmy o to czy serce Miko jest zajęte.

Mój serce jest zajęte teraz tańcem - odpowiedziała nam Iza Miko.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Latami mało kto o tym mówił! Ojciec Izy Miko to gwiazdor seriali

Zobacz naszą galerię: Iza Miko podniosła poprzeczkę w "Tańcu z Gwiazdami"! Tańczy w ekstremalnie wysokich obcasach

25

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie