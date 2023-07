Nietypowe zabiegi zwyciężczyni "Top Model". Rozpuściła usta, przycięła język, a teraz jeszcze TO! Mamy zdjęcia

W grudniu ub.r. Klaudia Nieścior wygrała 11 już edycję "Top Model". Minęło zaledwie kilka miesięcy, ale modelka zdążyła już wziąć udział w kilku kampaniach reklamowych. Co prawda rzadko widać ją na wybiegach, ale i pokazów mody w naszym kraju tyle, co kot napłakał. Klaudia jest więc bardzo aktywna na Instagramie. Pokazuje, jak uczy się śpiewać, kulisy swoich sesji zdjęciowych i różnych nagrań dla TVN.

Klaudia Nieścior pokazuje też zabiegi medycyny estetycznej, którym się poddaje. Zaraz po wygranej w "Top Model" zdecydowała się na nietypowy zabieg - rozpuściła sobie powiększane wcześniej usta. ZOBACZ: Zwyciężczyni "Top Model" ROZPUŚCIŁA SOBIE USTA! Wygląda teraz zupełnie inaczej. Specjalista komentuje

Ostatnio Klaudia poddała się innemu nietypowemu zabiegowi - tym razem stomatologicznemu. Gwiazda przycięła swoje zbyt krótkie wędzidełko. Wszystko z powodów zdrowotnych, ale i po to, by lepiej śpiewać.

W tym tygodniu Klaudia ponownie odwiedziła klinikę Derma Instytut w Warszawie. Na jaki zabieg zdecydowała się tym razem?

"Dziś wykonaliśmy zabieg relaksacji mięśnia toksyną botulinową" - napisała Klaudia na Instastory.

Cóż to takiego? Toksyna botulinowa to nic innego jak popularnie zwany botoks.

"Często pytanie mnie, co sądzę o zabiegach medycyny estetycznej... Jeśli jest coś, co da się poprawić (u mnie lwia zmarszczka), to nie widzę nic przeciwko (wszystko z umiarem)" - napisała modelka. "Tylko zdecydujcie się na dobrych specjalistów" - podkreśliła.

Na filmiku nagranym w klinice widać, jak specjalista medycyny estetycznej najpierw rysuje na czole Klaudii linie, a potem wbija w nie igłę i wstrzykuje gwieździe botoks. Teraz jej czoło nie będzie się już marszczyć, a tzw. lwia zmarszczka, czyli linia nad nosem, pomiędzy brwiami, stanie się napięta.

I choć 23 lata to dość wcześnie, by już stosować botoks, Klaudia Nieścior bardzo uważa i stawia na naturalność. Dlatego pozbyła się już powiększonych ust, a pozbycie się lwiej zmarszczki potraktowała czysto kosmetycznie.

