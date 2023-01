Klaudia Nieścior rozkochała w sobie widzów TVN i wygrała 11. edycję show "Top Model". Finał programu nie obył się bez kontrowersji, bo Anja Rubik, która gościnnie zasiadła w jury, skrytykowała zwyciężczynię, nie wróżąc jej kariery w prawdziwym modelingu. Klaudia Nieścior zawzięła się jednak i zamierza pracować jako modelka. Zaraz po finale wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych i bardzo o siebie dba - na Instagramie dziewczyny można zobaczyć, że pracuje nad swoim ciałem na siłowni, a ostatnio... odwiedziła też gabinet medycyny estetycznej. Klaudia nie chciała jednak eksperymentować z zabiegami i zmianami wyglądu, a... wrócić do natury. Celebrytka zdecydowała się na zabieg rozpuszczenia kwasu w powiększanych kiedyś ustach.

Zdjęciem sprzed zabiegu pochwalił się w sieci Marcin Janusek, specjalista medycyny estetycznej z kliniki Derma Instytut. Później sama Klaudia ujawniła, co tak naprawdę robiła w jego w gabinecie.

- Dziś rano byłam u pana doktora, rozpuszczałam usta. Wygląda to tak, jakbym ubrudziła się jagodzianką. Nie mogę się do siebie przyzwyczaić, mam takie malutkie usta. Ale wiem, że się przyzwyczaję. Zrobiłam to! Już długo się do tego zbierałam - ogłosiła w filmiku, na którym zaprezentowała efekt zabiegu i posiniaczone jeszcze wargi.

Marcin Janusek z kliniki, którą odwiedziła Kluadia Nieścior, wyjaśnił nam, na czym polega zabieg, który przeszła.

- Kwas hialuronowy, aby dłużej utrzymywał się w skórze, poddaje się sieciowaniu, czyli zbijaniu cząstek w większe konglomeraty. Jeśli porównalibyśmy cukier sypki, który szybko rozpuszcza się w herbacie, do kwasu hialuronowego nieusieciowanego, to wówczas cukier w kostce, który rozpuszcza się wolniej, można porównać do kwasu usieciowanego - mówi nam Janusek i dodaje: - Najszybsza jest hialuronidaza, czyli enzym, który rozkłada kwas hialuronowy. Efekt jest błyskawiczny. W ciągu paru godzin, góra w ciągu doby, widać poprawę. Jej działanie jest porównywalne do działania cieplej wody na kostkę cukru.

Oceńcie sami, jak wygląda teraz Klaudia Nieścior. Lepiej?