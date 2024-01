Tajemnicza śmierć młodej aktorki, żonobójstwo zdobywcy Oscara, samobójstwo po stracie syna. Niezapomniani

Robert Janowski o potencjalnym powrocie do TVP. Pójdzie w ślady Orłosia? Poprowadzi "Jaka to melodia"?

Carole Lombard (1908 - 1942) - amerykańska aktorka filmowa, ikona i jedna z największych gwiazd kina lat 30. XX wieku. Była żoną aktora Williama Powella (1892-1984) oraz amanta kina Clarka Gable' a (1901-1960). Zginęła w katastrofie lotniczej, na pokładzie samolotu Douglasa DC-3 linii Transcontinental and Western Air. Maszyna rozbiła się piętnaście minut po starcie na wysokości 2530 metrów o strome zbocze góry Potosi Mountain w południowej Nevadzie. Zginęło wówczas 22 pasażerów (oprócz Lombard także jej matka, Winkler i szesnastu żołnierzy armii amerykańskiej) i trzyosobowa załoga. Za bezpośrednią przyczynę katastrofy uznano błąd pilotów. Carole Lombard byłą wówczas w trasie, podczas której zbierała pieniądze na amerykańskie wojsko, które zaczęło walczyć w II wojnie światowej.

Mary Ure (1933-1975) - brytyjska aktorka filmowa i teatralna. Nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Synowie i kochankowie (1960) Jacka Cardiffa. Znana także z filmu "Tylko dla orłów". Miała 6 dzieci. Pierwszym mężem Mary Ure był brytyjski dramatopisarz John Osborne (1929-1994). Byli małżeństwem w latach 1957-1963; mieli dwoje dzieci. Rozwiedli się w 1963 roku. Jej drugim mężem; w latach 1963-1975, był brytyjski aktor Robert Shaw (1927-1978). Mieli czworo dzieci, w tym syna Iana, który został aktorem. Zmarła w wieku zaledwie 42 lat w niejasnych do końca okolicznościach. Prawdopodobnie przedawkowała środki nasenne połączone z alkoholem. Pochowana na cmentarzu London Road w Coventry.

Imogen Hassall (1942-1980) - samobójstwo w wyniku przedawkowania leków. Miała depresję po poronieniu oraz śmierci córki, Melanie Ives Hassall, która zmarła cztery dni po urodzeniu w 1972 roku. Była żoną aktora Kennetha Ivesa oraz Andrew Knoxa (1947-1987), syna aktorki Doris Nolan (1916-1998) i aktora Alexandra Knoxa (1907-1995). Jej ojciec Christopher Hassall (1912-1963) był znanym pisarzem i poetą. Została pochowana na cmentarzu Gap Road w Wimbledonie w Londynie.

Brenda Benet (1945-1982) - popełniła samobójstwo, zastrzeliła się z broni palnej. Powodem była depresja po śmierci 6-letniegosyna, Christopher, którego miała z aktorem, Billym Bixbym (1934-1993). Syn zmarł w czasie pobytu na nartach z powodu ostrego zapalenia nagłośni. Po rozwodzie benet była w lesbijskiej relacji z 17-letnią wówczas Tammy Bruce, ekspertką polityczną.

Laurie Bird (1953-1979) - aktorka i fotograf, była dziewczyna Arta Garfunkela. Jej matka, Lilian (1930-1953) popełniła samobójstwo w wieku 23 lat, gdy Laurie była niemowlakiem. Sama także odebrała sobie życie, przedawkowując valium. Pochowana na cmentarzu Mount Saint Mary we Flushing w stanie Nowy Jork.

Selena Quintanilla-Pérez (1971-1995) - meksykańsko-amerykańska piosenkarka. Jej postać zagrała Jennifer Lopez. Została zastrzelona przez swoją fankę Yolandę Saldívar, która za zbrodnię została skazana na dożywocie. Selena została pochowana w Seaside Memorial Park, Corpus Christi w stanie Teksas.

Pier Angeli (1932-1971) - włoska aktorka grająca w Hollywood. Jej siostrą bliźniaczką była aktorka Marisa Pavan (1932-2023). Angeli przedawkowała barbiturany. Pochowana na Cimetière des Bulvis w Rueil-Malmaison we Francji.

Sophie Heathcote (1972-2006) - australijska aktorka. Chorowała na raka, zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka. Pochowana na cmentarzu Sorrento na półwyspie Mornington.

Janet Munro (1934-1972) - amerykańska aktorka, jej mężami byli Tony Wright (1925-1986) i Ian Hendry (1931-1984). Zmarła na zawał serca. Pochowana w Golders Green Crematorium pod Londynem

Natalie Wood (1938–1981) - amerykańska aktorka pochodzenia ukraińsko-rosyjskiego. Pochowana na Westwood Memorial Park. Była trzykrotnie nominowana do Oscara. Zagrałą m.in. w West Side Story, Wiosenna bujność traw, Płonące wzgórza, Buntownik bez powodu i Cud na 34. ulicy (jako 9 latka). Jej siostrą jest aktora Lana Wood. Jej mężami byli Robert Wagner i Richard Gregson. Miała córki Nataszę i Courtney. Zginęła w tajemniczych okolicznościach na jachcie podczas wycieczki okolicach wyspy Catalina Island na Oceanie Spokojnym. Na pokładzie byli wówczas Wagner i Christopher Walken. Prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu wypadła za burtę i utonęła. Na jej ciele znajdowały się jednak liczne obrażenia. Spekulowano, że mógł zabić ją mąż, gdy dowiedział się o jej romansie Walkenem. Mówiono także o tym, że Wagner miał romans ze swoim lokajem, Davidem Cavendishem, co odkryła Wood. Po 30 latach od tragedii wznowiono śledztwo, które miało wykazać, kapitan jachtu, Dennis Davern, miał zataić przed policją ważne informacje dotyczące kłótni Wagnera z Walkenem i Wood. Nigdy jednak nie postawiono nikomu zarzutów w sprawie jej śmierci. Zmieniono jedynie treść aktu zgonu na „utonięcie oraz inne nieokreślone czynniki”. Robert Wagner miał niezliczoną ilość kochanek, m.in. Marilyn Monroe, Elizabert Tylor, Debbie Reynolds, Joan Crawford, , Joan Collins czy też Tinę Sinatrę, córkę Franka Sinatry. Niespełna dwa miesiące po śmierci Wood, Wagner związał się z aktorką Jill St. John, którą później poślubił. St. John zagrała w filmie o Jamesie Bondzie "Diamenty są wieczne". W dzieciństwie chodziła razem z Natalie Wood do szkoły baletowej.

Kim Schmidt (1947-1978) - niemiecka aktorka, został została zastrzelona przez męża, Giga Younga (1913-1978), zaledwie trzy tygodnie po ślubie. Aktor, laureat Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Czyż nie dobija się koni?", popełnił potem samobójstwo i został pochowany Green Hill Waynesville w Płnocnej Karolinie. Pochowana na cmentarzu Eildon Weir w Australii

Edie Sedgwick (1943-1971) - amerykańska aktorka, gwiazda filmów Andy’ego Warhola z lat 60. XX w. Zmarła z powodu zatrucia barbituranami w połączeniu z przedawkowaniem alkoholu. Została pochowana w nieozdobionym grobie na cmentarzu Oak Hill w Ballard w Kalifornii.

Jean Seberg (1938-1979) - pochowana na Cmentarzu Montparnasse. Była czterokrotnie zamężna, w latach 1962–1970 jej mężem był pisarz Romain Gary (1914-1980). Zginęła śmiercią samobójczą, po przedawkowaniu barbituranów. W 2019 powstał film Seberg oparty na życiu aktorki. W roli tytułowej wystąpiła Kristen Stewart.

Carole Landis (1919-1948) - amerykańska aktorka. Jej ojciec, mechanik kolejowy, był pochodzenia norweskiego, matka była z kolei Polką (Clara Stentek, 1894-1976). Mając 15 lat wyszła za mąż za Irvinga Wheelera, ale ze względu na jej młody wiek ślub anulowano. Popełniła samobójstwo w swoim domu w Kalifornii. Na krótko przed śmiercią związała się z aktorem Rexem Harrisonem (1908-1990). Ten nie rozwiódł się jednak dla niej z żoną, Lili Palmer (1914-1986), co ją podłamało. Została pochowana na Forest Lawn Memorial Park w Glendale.

Shana Dowdeswell (1989-2012) - aktorka urodziła się w Zimbabwe. Jej ojciec, Roger Dowdeswell był zawodowym graczem w tenisa. Zmarła na skutek upadku wychodząc z baru, gdzie wypiła sporą ilość whisky.

Inger Stevens (1934-1970) - szwedzka aktorka, występująca w USA. W wieku 15 lat Stevens uciekła do Kansas City, gdzie pracowała w przedstawieniach burleski. Jej mężem był producent filmowy Ike Jones (1929-2014), pierwsza czarnoskóra osoba, która ukończyła Szkołę Teatru, Filmu i Telewizji UCLA. Zmarła na skutek ostrego zatrucia barbituranami. Jej prochy rozsypano w oceanie.

Cheyenne Brando (1970-1995) - córka Marlona Brando (1924-2004). Została pochowana wraz z partnerem Dagiem Drolletem (1963-1990), zamordowanym przez jej przyrodniego brata, Christiana Brando (1958-2008). Zmarła tuż przed wydaniem oświadczenia, które prawdopodobnie skazałoby Christiana na dożywocie, ale uciekła do Punaauia na Tahiti, gdzie powiesiła się w posiadłości Brando. Jej grób zajmuje się w Papeete na Polinezji Francuskiej. Christian pochowany jest natomiast na cmentarzu Kalama w stanie Waszyngton.

Margaux Hemingway (1954-1996) - amerykańska aktorka filmowa i modelka, wnuczka Ernesta Hemingwaya (1899-1961). Walczyła z alkoholizmem, bulimią i epilepsją. Miała także depresję. W 1989 roku ogłosiła bankructwo z 815 tys. dolarami długu. 2 lipca 1996 dzień przed 35. rocznicą śmierci jej dziadka, znaleziono ją martwą w mieszkaniu w Santa Monica, w stanie Kalifornia. Popełniła samobójstwo w wieku 42 lat poprzez zażycie fenobarbitalu. Urna z jej prochami spoczęła na cmentarzu w Ketchum, w stanie Idaho. W 2013 jej młodsza siostra Mariel ujawniła, że zarówno Margaux jak i ich starsza siostra Muffet były wykorzystywane seksualnie przez ojca, Jacka Hemingwaya (1923-2000).