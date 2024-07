Tajemniczy ojciec Cezarego Pazury też grał w 13. posterunku! Kim naprawdę był?

Co się stało z ciałem Joanny Opozdy?! Na imprezie jej nie poznaliśmy, ale to na bank ona!

Nie żyje ojciec Cezarego Pazury

Nie żyje Zdzisław Pazura, ojciec słynnych aktorów: Radosława i Cezarego. Mimo że - jak wynika z nekrologu - mężczyzna zmarł 21 czerwca, dopiero teraz wyszło to na jaw, już po pogrzebie. Przed śmiercią miał przebywać w szpitalu, o czym mówił Cezary Pazura, tłumacząc, dlaczego nie mógł być na pogrzebie Janusza Rewińskiego, z którym zagrał w kultowym filmie "Kiler". - Powód był tylko jeden jedyny. Ja mam tatę w bardzo ciężkim stanie. Odwiedziny w szpitalu są w określonych godzinach. Nie mogłem być na pogrzebie, bo mam swoje problemy, niosę swój krzyż - wyjawił aktor w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Zdzisław Pazura - tak jak synowie - był związany ze sztuką. Raz nawet wystąpił w popularnym pod koniec lat 90. serialu. Chodzi o 13. posterunek, w którym w główną postać wcielił się Cezary Pazura. Jego tata miał do zagrania nieporównywalnie mniejszą rolę.

Kim był Zdzisław Pazura? Prowadził teatr, uczył muzyki i zagrał w 13. posterunku

Zdzisław Pazura pojawił się w 33. odcinku serialu 13. posterunek. Jak podaje portal filmpolski.pl, wcielił się w postać emeryta. Ojca Cezarego Pazury ciągnęło do aktorstwa, prowadził nawet amatorski teatr w szkole podstawowej, w której był nauczycielem muzyki. Pan Zdzisław do dziś jest ciepło wspominany przez swoich dawnych uczniów. - Supernauczyciel muzyki, który grał pięknie na skrzypcach - komentowała kobieta, po tym, gdy gwiazdor wrzucił na Instagrama zdjęcie z tatą. - Z Tatusiem Zdzisiem. Przystojny jak zawsze - tak wówczas podpisał fotografię Cezary Pazura. Już po śmierci Zdzisława Pazury inna jego uczennica napisała w sieci o swoim spotkaniu z nim po latach. - Zmarł mój nauczyciel z okresu szkoły podstawowej w Ujeździe. Był tylko 9 lat starszy od nas i bardzo go lubiliśmy. Spotkaliśmy się w 1991 roku gdy pracowałam w Orbisie, a on musiał jeździć na wycieczki handlowe, by utrzymać synów Czarka i Radka Pazurów w czasie ich studiów w łódzkiej Filmówce. Pozostaje w mojej pamięci i niech spoczywa w pokoju - czytamy we wpisie na Facebooku.

Cezary Pazura kiedyś opowiedział też, jak wyglądały jego relacje z tatą w dzieciństwie. - Nie brakowało mi ze strony ojca ciepła, tylko wiary we mnie. Za moich czasów nie wyglądało to tak, że tata czasem wziął na kolana i pogłaskał. Ojciec po prostu był. I był głównie od tego, by czasem wziąć pas (...), zamiast rozpieszczać synów - wspomniał w rozmowie z Wp.pl Pan Zdzisław.

