Nie żyje ojciec Cezarego i Radosława Pazurów. Aktorzy o odejściu taty nie mówili publicznie. Prawie nikt zatem - poza najbliższymi - nie wiedział o śmierci Zdzisława Pazury. Informację te jako pierwszy podał portal Shownews.pl już po pogrzebie mężczyzny. Przed śmiercią ojciec Cezarego Pazury był kiepskim stanie. Z tego powodu aktor nie pojawił się na pogrzebie Janusza Rewińskiego. - Powód był tylko jeden jedyny. Ja mam tatę w bardzo ciężkim stanie. Odwiedziny w szpitalu są w określonych godzinach. Nie mogłem być na pogrzebie, bo mam swoje problemy, niosę swój krzyż - zdradził w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Jak wynika z informacji zamieszczonych w nekrologu, pogrzeb ojca Cezarego Pazury obył się dziś (w środę, 3 lipca). Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się w kaplicy w Ujeździe. Zdzisław Pazura miał 87 lat.

Ojciec Cezarego i Radosława Pazurów był nauczycielem muzyki. W internecie wspominała go jedna z uczennic. - Zmarł mój nauczyciel z okresu szkoły podstawowej w Ujeździe. Był tylko 9 lat starszy od nas i bardzo go lubiliśmy. Spotkaliśmy się w 1991 roku gdy pracowałam w Orbisie, a on musiał jeździć na wycieczki handlowe, by utrzymać synów Czarka i Radka Pazurów w czasie ich studiów w łódzkiej Filmówce. Pozostaje w mojej pamięci i niech spoczywa w pokoju - napisała na Facebooku. W październiku zeszłego roku Cezary Pazura zamieścił na Instagramie zdjęcie ze swoim ojcem. Pan Zdzisław wyglądał bardzo dobrze. - Z Tatusiem Zdzisiem. Przystojny jak zawsze - napisał przy fotografii aktor.

