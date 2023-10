Tak Anna Rusowicz pożegnała swojego tatę. Ten wpis wyciska łzy. "Wybaczam Ci"

Wojciech Korda urodził się jako Wojciech Kędziora w Poznaniu w 1944 roku. Swego czasu bardzo popularnym w Polsce muzykiem. Wokalista rockowy, gitarzysta, kompozytor, współtwórca muzyki do pierwszej polskiej rock-opery Naga. Występował też w zespole Niebiesko-Czarni. W ostatnich latach stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Muzyk przeszedł aż sześć udarów i przykuty był do łóżka. Prywatnie w przeszłości związany był z kultową polską piosenkarką, Adą Rusowicz. Poznali się w 1968 roku na Malcie, Doczekał się z nią córki, Anny i syna Bartłomieja.

Anna Rusowicz żegna swojego tatę. "Wybaczam Ci"

1 stycznia 1991 roku Ada Rusowicz i Wojciech Korda wracali z noworocznego koncertu w Warszawie. Wsiedli do samochodu z nowo poznanymi ludźmi, a ich auto pod Poznaniem wpadło w poślizg. Wszyscy poza Wojciechem Kordą zginęli. Muzyk zdecydował, że przy nim zostanie syn Bartek, a zaledwie siedmioletnia córka została oddana na wychowanie rodziny. Ania Rusowicz przez lata nie miała kontaktu z ojcem i nie potrafiła wybaczyć mu, że ją zostawił. Muzyk przed śmiercią zdążył pogodzić się z piosenkarką. Tak Anna Rusowicz pożegnała swojego ojca.

- I forgive You I release You I let You go. (tłum. Wybaczam Ci, uwalniam Cie, pozwalam Ci odejść) - podpisała czarno-białe zdjęcie swojego taty.

