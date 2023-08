Tak Barbara Kurdej-Szatan mówi o zdradzie. Czy według niej można ją wybaczyć? Padają gorzkie słowa!

Szok, co stało się Magdzie Mołek! Trafiła na stół operacyjny! Niepokojące wieści

Barbara Kurdej-Szatan jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Aktorka zadebiutowała w serialu telewizyjnym "Plebania". Ogólnopolską popularność zyskała dzięki roli w serialu "M jak miłość". Ponadto zagrała w takich produkcjach jak "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Pech to nie grzech", "Narzeczony na niby" czy ostatnio w "Porady na zdrady 2". Z tej okazji nasz reporter zapytał aktorkę, czy zdradę można wybaczyć. Zobaczcie, co powiedziała!

Basia Kurdej-Szatan szczerze o zdradzie. Czy można ją wybaczyć?

Basia Kurdej Szatan została zapytana, czy według niej zdradę można wybaczyć. Według aktorki można, ale są pewne warunki. Muszą chcieć tego obie strony.

- Można wybaczyć, ważne jest aby się przede wszystkim się kochać w związku i chcieć tę zdradę wybaczyć i aby chcieć naprawić związek. Aby naprawić ten związek, muszą chcieć naprawić to obie strony. To jest istotne, bo jak nie chce tego jedna i druga strona, nie ma to chyba sensu - powiedziała "Super Expressowi".

