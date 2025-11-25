Tak dziś wygląda 78-letnia Helena Vondráčková. Nie do wiary. Tylko jeden szczegół zdradza jej wiek

Helena Vondráčková, która największą karierę zrobiła w Czachach, co jakiś czas bywa w Polsce, gdzie też wciąż jest bardzo popularna. Kilka miesięcy temu zawitała do "Dzień Dobry TVN", a potem podbijała scenę Top of the Top Festival w Sopocie. Zachwycała nie tylko głosem, ale i sylwetką ubraną - a to w skórzaną mini i szpilki, które odsłoniły zgrabne nogi gwiazdy, a to w róż i srebro.

Piosenkarka absolutnie nie wygląda na swój wiek!

Helena Vondráčková ma 78 lat. Ona się nie starzeje?

Sekretem jej młodego wyglądu nie są żadne cudowne eliksiry, tylko zdrowy styl życia i konsekwencja. Helena trzyma się zasady: "po 17.00 nic nie jem".

Trochę sportu, trochę pracy, a po 17.00 nic nie jeść. To wcale nie jest takie trudne - mówiła piosenkarka w rozmowie z TVP kilka lat temu.

W rozmowie z "Super Expressem" dodała:

Tę energię mam po mojej mamie. Ona też była taka temperamentna i stale pracowała. Lubię ludzi i spotkania z nimi. Poza tym też uprawiam sport, sama pielęgnuję ogród, mam psa, kota, bardzo dużo podróżuję po świecie – uwielbiam morze. Staram się dbać o swoją kondycję fizyczną, uprawiam gimnastykę i trochę jogę, korzystam z masaży.

Jej wiek zdradza tylko jeden szczegół

Efekt? Wystarczy spojrzeć na jedno z nagrań z Heleną w roli głównej (znajdziecie je niżej, a zdjęcia w GALERII). Widać na nim Vondráčkovą, która dawała popis swego talentu. Na scenie pokazała się ubrana w bardzo obcisłe spodnie i złote kozaki. Śpiewała, tańczyła i bawiła się przy tym wyśmienicie. Wydawała się dużo młodsza, niż wskazuje metryka, ale jeden detal mógł zdradzić jej wiek.

Chodzi o ręce. Szczuplutka gwiazda, choć piękna i wciąż młodzieńcza, nie jest w stanie całkowicie zatrzymać działania czasu. Ale trzeba przyznać, że i tak wygląda wspaniale. I, co najważniejsze, wciąż cieszy się zdrowiem, a optymizm jej nie opuszcza.

