Tak dziś wygląda pierwszy chłopak Roxie Węgiel! Podobny do Kevina?

Pierwszy chłopak Roxie świetnie sobie radzi

Kiedy Roxie Węgiel stała się gwiazdą, była niewinną dziewczynką. Kiedy dorastała rosła także jej oszałamiająca kariera. Okazuje się, że miłość do muzyki połączyła ją dawnych czasach z innym utalentowanym chłopakiem. Daniel Yastremski razem z Roxie startował w 16. edycji Konkursu Eurowizji Junior, który nasz reprezentantka wygrała. Miłość utalentowanych nastolatków nie przetrwała tej próby. Co się teraz dzieje z Danielem?

Wielka miłość Roxie

Kariera Roxie zaczęła się w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Po tym sukcesie młodziutka gwiazda reprezentowała nas na dziecięcej Eurowizji w 2018 roku. Już wtedy była bardzo zajęta, bo stałą się znana także na europejskim rynku muzycznym. Daniel Yastremski także dalej działa i rozwija swój talent, nagrywając kolejne hity. Ale dziecięcia miłość nie poradziła sobie z siłą sukcesu.

Roxie podczas nagrywania płyty"13+5" poznała producenta muzycznego, Kevina Mgleja. Kiedy gwiazda skończyła 18 lat ujawniła swój związek, a w rok później stanełą obok Kevina na ślubnym kobiercu. Roxie Węgiel i o 8 lat starszy Kevin wzięli ślub cywilny, a 25 sierpnia wyznali sobie miłość w kościele w Dydni. Miejsce uroczystości do ostatniej chwili trzymane było w wielkiej tajemnicy. .

Producent jednak nie był pierwszą miłością w życiu piosenkarki. Roxie Węgiel przeżyła młodzieńcze zauroczenie właśnie ze śpiewającym Danielem Yastremskim. Nie wszystkim podobał się romans dzieciaków, w mediach społecznościowych było mnóstwo komentarzy na temat tego, że to wszystko dzieje się zdecydowanie za wcześnie.

Uczucie przegrało z sukcesem

Roksana Węgiel stała się sławna jako 13-latka. Jej wybranek nie był starszy, więc można śmiało powiedzieć, że występy w dziedzięcej Eurowizji połaczyło w parę dzieci. Daniel Yastremski także zyskał rozgłos dzięki telewizyjnym programom muzycznym. Występował w białoruskim "The Voice Kids”, ukraińskiej wersji "Mam Talent” oraz w konkursie “Children’s New Wave”. Na Eurowizji zajął ostatecznie 11. miejsce z utworem ”Time". Między zakochanymi w muzyce wokalistami wybuchło prawdziwe uczucie. Ale Roxie wróciła do Polski, Daniel do Mińska i oboje zajęli się karierą. Szczególnie Roxie szybko straciła czas na miłość.

Zostaniemy przyjaciółmi (…) Rozstaliśmy się z powodu braku czasu. Roxy nie ma czasu na związek, bo on by jej przeszkadzał, dlatego podjęliśmy taką decyzję o rozstaniu – stwierdził Daniel po rozstaniu z Roxie.

Pierwszy chłopak Roxie nie próżnuje

Jak potoczyły się losy Daniela po zakończeniu związku z polską gwiazdą? Daniel Yastremski prowadzi własny profil na Instagramie, gdzie obserwują go prawie 50 tys. osób. 20-letni dziś wokalista nadal nagrywa i podróżuje. W dodatku nie sam.

Do Paryża Daniel pojechał się z białoruską influencerką, Nastassią Miholap. Para wymienia się słodkimi komentarzami pod postami wokalisty. Dawny chłopak Roxie zmienił się nie do poznania z wyglądu. Dawny chłopczyk to teraz prawie kulturysta! Zobacz zdjęcia Daniela na końcu tekstu.

