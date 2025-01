Tak dziś żyje 89-letnia Edyta Wojtczak. Latami czekała na ukochanego. Nie wrócił

Tak dziś żyje Edyta Wojtczak. Nie ma luksusów

Edyta Wojtczak skończyła właśnie 89 lat. Prezenterka jest ikoną TVP z czasów PRL. Ciepła, miła, uśmiechnięta gwiazda dała się zapamiętać jako symbol elegancji i profesjonalizmu.

Wojtczak, Loska, Wander - ikony TVP

Edyta Wojtczak tworzyła legendarny duet prowadzących z Janem Suzinem. Prezenterka razem z Bogumiłą Wander i Krystyną Loską stworzyły ikoniczny wzór prezenterek polskiej telewizji z czasu PRL. Kariera Wojtczak była wspaniała, ale niestety w życiu osobistym nie poukładało się tak dobrze gwieździe TVP.

Edyta Wojtczak bardzo podobała się mężczyznom, setki panów pisało do niej miłosne listy. Ale gwiazda poszła swoją drogą i choć plotkowano o wielu jej romansach ze znanymi postaciami PRL, ona związała się z Michałem Szymańskim. Mąż Wojtczak był operatorem kamery, poznali się w pracy pod koniec lat 60. Zakochani wzięli ślub w 1969 roku i miało być pięknie, jak w bajce. Niestety, mąż prezenterki doskonale był "lwem salonowym", nie stronił od uciech, kobiet i alkoholu. Edyta cierpliwie znosiła te wybryki, bo bardzo go kochała. Ostatecznie nie spotkała jej za to nagroda.

Nieszczęśliwa miłość Wojtczak

W 1981 roku, kiedy w Polsce wprowadzony został stan wojenny, Szymański nagle wyjechał za granicę. Zostawił żonę bez słowa wyjaśnienia! Edyta Wojtczak jednak nie straciła nadziei, że kiedy sprawy polityczne ucichną, mąż do niej wróci. Piękna prezenterka bardzo długo na niego czekała.

W 1981 roku świat mi się zawalił. Był to dla mnie trudny czas, nie tylko zawodowo.- opowiadała Wojtczak w książce pt. "Prezenterki: tele PRL".

Wojtczak straciła nawet koty

Edyta Wojtczak nigdy nie wystąpiła o rozwód, zachowała nazwisko męża w drugim członie i nigdy publicznie nie powiedziała o nim złego słowa. Prawdopodobnie Szymański był miłością jej życia. Zmarł za granicą, jak dowiedziała się prezenterka, był alkoholikiem.

Dziś wielka gwiazda TVP mieszka w 34-metrowej kawalerce w Warszawie. Jej marzeniem zawsze była pełna rodzina, ale to się nigdy nie spełniło. Pustkę w życiu Wojtczak przez długi czas wypełniały jej zwierzęta. Niestety, dziś nie ma już swoich ukochanych kotów.

Nie mam już zwierząt. Poumierały moje koty, a nie chcę już brać nowych. Jestem pod dobrą opieką i spędzam czas w swoim mieszkaniu. Lubię czasami powspominać stare, dobre czasy, ale to już minęło. Teraz nie jestem osobą publiczną i normalnie żyję - wyznała Woktczak na portalu Zlotascena.pl.

Edyta Wojtczak rzadko udziela wywiadów i unika mediów.

Sonda Pamiętasz programy z Edytą Wojtczak w telewizji? Tak Nie