Ewa Chodakowska ślub. Zdecydowała się na kościelny

Ewa Chodakowska jest osobą, która otwarcie mówi o swojej prywatności i życiowych wyborach. Popularna trenerka podkreśla, że świadomie zdecydowała się na bezdzietność, za co regularnie jest hejtowana przez internautów. Tym razem Ewa Chodakowska zdobyła się na inne - także budzące wielkie emocje - wyznanie. Celebrytka szczerze opowiedziała o swoim życiu religijnym i chodzeniu do kościoła. Mimo popularności małżeństw cywilnych, gwiazda zdecydowała się wziąć ślub kościelny. - Jestem osobą wierzącą i praktykującą, więc było to dla mnie ważne. Cieszę się, że mimo że mój mąż jest ortodoksyjny, mogliśmy wziąć ślub w kościele katolickim - zdradziła w rozmowie z Plejadą Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska zdradza, jakie kryteria stosuje przy dobrze kościoła

Trenerka nie zraziła się do Kościoła, nawet po ujawnieniu w ostatnich latach licznych afer związanych z księżmi. - Nie chodzę do kościoła dla kleru, tylko po to, by spotkać się z Bogiem - podkreśliła Ewa Chodakowska i ujawniła, jakie kryteria stosuje przy doborze kościoła, do którego idzie na mszę. - Wybieram takie miejsca, w których księża nie przekazują politycznych treści. Msza jest dla mnie zawsze okazją do zatrzymania się i refleksji. Za każdym razem, gdy wychodzę z kościoła, jest mi dobrze i czuję ciepło na sercu. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób odchodzi od Kościoła. Ale są to ich osobiste decyzje, do których mają pełne prawo - zaznaczyła popularna trenerka i celebrytka.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Ewy Chodakowskiej z różnych okresów jej życia